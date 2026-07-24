EQS-News: Anleihegläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes beschließen Änderungen der Anleihebedingungen mit großer Mehrheit

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Anleihegläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes beschließen Änderungen der Anleihebedingungen mit großer Mehrheit



31.07.2026 / 18:00 CET/CEST

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Anleihegläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes beschließen Änderungen der Anleihebedingungen mit großer Mehrheit

Anleihegläubiger beschließen mit großer Mehrheit die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026 Senior Notes

Änderungen der weiteren von der ACCENTRO-Gruppe begebenen Anleihen erfolgt parallel

Berlin, 31. Juli 2026 – Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG („ACCENTRO“ oder „Gesellschaft“) teilt mit, dass die Gläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes (ISIN: DE000A254YS5) im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung mit großer Mehrheit beschlossen haben, die Anleihebedingungen entsprechend des Beschlussvorschlags der am 8. Juli 2026 veröffentlichten Einladung zu einer Abstimmung ohne Versammlung zu ändern. An der Abstimmung nahmen 84,84 % des Nennwerts der Anleihe teil. Die Anleihegläubiger haben den Beschlussvorschlag mit 99,57 % der abgegebenen Stimmen, und damit mit der erforderlichen Mehrheit, angenommen.

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Parallel befindet sich die Gesellschaft in Abstimmung mit den jeweiligen Anleihegläubigern in der Vorbereitung und Umsetzung der entsprechenden Änderungen (i) der Reinstated 2029 Senior Notes (ISIN: DE000A3H3D51), (ii) der Super Senior Notes (ISIN: DE000A4DFWD1) und (iii) der von der ACCENTRO East Holding GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen East Refinancing Notes (ISIN: DE000A4DFNY6).

Der Vorstand geht davon aus, dass die Umsetzung der Änderungen aller vier Anleihen bis Mitte September 2026 abgeschlossen sein wird.

Katja Bielecke: „Wir danken den Anleihegläubigern der Reinstated 2026 Senior Notes für die großartige Unterstützung der Gesellschaft und das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen, die sich in der hohen Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen widerspiegeln. Der hierdurch gewonnene Spielraum ermöglicht es dem Vorstand, den eingeschlagenen Restrukturierungsweg konsequent weiterzugehen und die Hebung der Werte der ACCENTRO und ihrer Gruppengesellschaften umzusetzen.“

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Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche: mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de



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