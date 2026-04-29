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EQS-News: Annette Geiß beendet CFO-Mandat vertragsgemäß zum Jahresende

30.04.26 15:00 Uhr
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EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Personalie
Annette Geiß beendet CFO-Mandat vertragsgemäß zum Jahresende

30.04.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburger Hafen und Logistik AG

Annette Geiß beendet CFO-Mandat vertragsgemäß zum Jahresende

Hamburg, 30. April 2026 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gibt bekannt, dass Finanzvorständin Annette Geiß entschieden hat, ihre zum 31. Dezember 2026 endende Amtszeit als Vorstandsmitglied nicht zu verlängern.

Seit ihrem Eintritt in den Vorstand hat Annette Geiß die Finanzfunktion des Unternehmens entscheidend weiterentwickelt und insbesondere in einer Phase struktureller Veränderungen wichtige Impulse gesetzt. Dazu zählen die professionelle Begleitung der Anpassungen in der Gesellschafterstruktur, die vorausschauende Steuerung kapitalmarktrelevanter Themen sowie die erfolgreiche Einführung von SAP S/4HANA und die damit einhergehende Digitalisierung der Finanzfunktionen im Unternehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat danken ihr für ihre hohe fachliche Expertise, ihre klare Kommunikation gegenüber Stakeholdern und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Annette Geiß wird ihre Aufgaben bis zum Vertragsende unverändert wahrnehmen und die geordnete Übergabe sicherstellen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat die Nachfolgesuche bereits eingeleitet.
 

Rückfragen
Carolin Flemming, Director Corporate Communications; Tel. +49 (0)176 30884085, E-Mail: flemming@hhla.de
Ute Neumann, Investor Relations, Tel. +49 (0)40 30883613, E-Mail: neumann-u@hhla.de

 


30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-3088-0
Fax: +49 (0)40-3088-3355
E-Mail: info@hhla.de
Internet: www.hhla.de
ISIN: DE000A0S8488
WKN: A0S848
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319184

 
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