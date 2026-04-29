EQS-News: Annette Geiß beendet CFO-Mandat vertragsgemäß zum Jahresende
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EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG
/ Schlagwort(e): Personalie
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Hamburger Hafen und Logistik AG
Annette Geiß beendet CFO-Mandat vertragsgemäß zum Jahresende
Hamburg, 30. April 2026 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gibt bekannt, dass Finanzvorständin Annette Geiß entschieden hat, ihre zum 31. Dezember 2026 endende Amtszeit als Vorstandsmitglied nicht zu verlängern.
Seit ihrem Eintritt in den Vorstand hat Annette Geiß die Finanzfunktion des Unternehmens entscheidend weiterentwickelt und insbesondere in einer Phase struktureller Veränderungen wichtige Impulse gesetzt. Dazu zählen die professionelle Begleitung der Anpassungen in der Gesellschafterstruktur, die vorausschauende Steuerung kapitalmarktrelevanter Themen sowie die erfolgreiche Einführung von SAP S/4HANA und die damit einhergehende Digitalisierung der Finanzfunktionen im Unternehmen.
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Vorstand und Aufsichtsrat danken ihr für ihre hohe fachliche Expertise, ihre klare Kommunikation gegenüber Stakeholdern und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Annette Geiß wird ihre Aufgaben bis zum Vertragsende unverändert wahrnehmen und die geordnete Übergabe sicherstellen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat die Nachfolgesuche bereits eingeleitet.
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30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hamburger Hafen und Logistik AG
|Bei St. Annen 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40-3088-0
|Fax:
|+49 (0)40-3088-3355
|E-Mail:
|info@hhla.de
|Internet:
|www.hhla.de
|ISIN:
|DE000A0S8488
|WKN:
|A0S848
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319184 30.04.2026 CET/CEST
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