DAX 26.467 +0,3%ESt50 6.557 +0,1%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,28 -1,1%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.283 +0,4%Euro 1,1541 ±0,0%Öl 89,1 +0,2%Gold 4.418 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: artec technologies AG „notenbankfähig“ (Investment Grade Rating): Bundesbank bestätigt starke Bonität

Werte in diesem Artikel
Aktien
artec technologies AG
2.10 EUR -0.09 EUR -4.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Rating
artec technologies AG „notenbankfähig“ (Investment Grade Rating): Bundesbank bestätigt starke Bonität

12.08.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

 artec technologies AG „notenbankfähig“ (Investment Grade Rating): Bundesbank bestätigt starke Bonität

Diepholz, 12. August 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) verfügt weiterhin über eine starke Bonität auf Investment-Grade-Niveau. Dies hat die Deutsche Bundesbank im Rahmen der jährlichen Bonitätsanalyse des Technologieunternehmens bestätigt. Die Einstufung "notenbankfähig" entspricht einem Investment-Grade-Rating der großen Ratingagenturen wie Fitch und liegt – wie im Vorjahr – bei „BBB“. Das aktuelle Rating ist bis zum 3. August 2027 gültig.

Die Einstufung basiert auf einer umfassenden Analyse der Unternehmensbilanzen der vergangenen drei Jahre. Zusätzlich berücksichtigt die Bonitätsprüfung unternehmensspezifische Faktoren, die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie zukünftige Potenziale. Ein Branchenvergleich fließt ebenfalls in die Bewertung ein und erlaubt Rückschlüsse auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens.

Werbung

Weitere Informationen zum Rating, der Aktie und dem Unternehmen: https://artec.de/de/notenbankfaehigkeit.html

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

Werbung

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:
artec technologies AG
Fabian Lorenz
E-Mail: investor.relations@artec.de
Tel.: +49 5441 599516


12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: artec technologies AG
Mühlenstr. 15-18
49356 Diepholz
Deutschland
Telefon: +49 (0)5441 / 599 50
Fax: +49 (0)5441 / 599 570
E-Mail: investor.relations@artec.de
Internet: www.artec.de
ISIN: DE0005209589
WKN: 520958
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120071R60VADPVFW16
EQS News ID: 2381412

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381412  12.08.2026 CET/CEST

Aktuelle artec technologies Aktie News

Werbung

artec technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für artec technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.03.26 artec technologies Kaufen SMC Research
06.10.25 artec technologies Kaufen SMC Research
23.04.25 artec technologies Kaufen SMC Research
18.02.25 artec technologies Kaufen SMC Research
06.11.24 artec technologies Kaufen SMC Research