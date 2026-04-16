EQS-News: artec technologies AG „notenbankfähig“ (Investment Grade Rating): Bundesbank bestätigt starke Bonität
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EQS-News: artec technologies AG
/ Schlagwort(e): Rating
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artec technologies AG „notenbankfähig“ (Investment Grade Rating): Bundesbank bestätigt starke Bonität
Diepholz, 12. August 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) verfügt weiterhin über eine starke Bonität auf Investment-Grade-Niveau. Dies hat die Deutsche Bundesbank im Rahmen der jährlichen Bonitätsanalyse des Technologieunternehmens bestätigt. Die Einstufung "notenbankfähig" entspricht einem Investment-Grade-Rating der großen Ratingagenturen wie Fitch und liegt – wie im Vorjahr – bei „BBB“. Das aktuelle Rating ist bis zum 3. August 2027 gültig.
Die Einstufung basiert auf einer umfassenden Analyse der Unternehmensbilanzen der vergangenen drei Jahre. Zusätzlich berücksichtigt die Bonitätsprüfung unternehmensspezifische Faktoren, die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie zukünftige Potenziale. Ein Branchenvergleich fließt ebenfalls in die Bewertung ein und erlaubt Rückschlüsse auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens.
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Weitere Informationen zum Rating, der Aktie und dem Unternehmen: https://artec.de/de/notenbankfaehigkeit.html
Über die artec technologies AG
Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.
>> www.artec.de
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Kontakt Presse und Investor Relations:
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|artec technologies AG
|Mühlenstr. 15-18
|49356 Diepholz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5441 / 599 50
|Fax:
|+49 (0)5441 / 599 570
|E-Mail:
|investor.relations@artec.de
|Internet:
|www.artec.de
|ISIN:
|DE0005209589
|WKN:
|520958
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120071R60VADPVFW16
|EQS News ID:
|2381412
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381412 12.08.2026 CET/CEST
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