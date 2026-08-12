EQS-News: artec technologies AG präsentiert Media-Intelligence-Lösungen auf der IBC 2026

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artec technologies AG präsentiert Media-Intelligence-Lösungen auf der IBC 2026



20.08.2026 / 12:50 CET/CEST

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artec technologies AG präsentiert Media-Intelligence-Lösungen auf der IBC 2026

Neuheiten der XENTAURIX-Plattform vom 11. bis 14. September 2026 im Fokus

KI-gestützte VIP-Gesichtserkennung in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IDMT

XENTAURIX Mobile App für iOS und Android

Moderne Linux- und Kubernetes-basierte Architektur

Diepholz, 20. August 2026: Unter dem Leitmotiv „Monetize the Future of Media Intelligence“ zeigt die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) auf der IBC 2026, wie sich umfangreiche audiovisuelle Datenbestände effizient analysieren und für operative sowie kommerzielle Anwendungen nutzen lassen. Die internationale Leitmesse für Broadcast-, Medien- und Entertainment-Technologien in Amsterdam (11. bis 14. September 2026) bietet dafür einen exzellenten Rahmen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts von artec technologies stehen neue Anwendungen für den mobilen Zugriff, KI-gestützte Medienanalyse sowie die technologische Weiterentwicklung der XENTAURIX-Plattform.

XENTAURIX wird seit Jahren für Broadcast Monitoring, Compliance, Medienbeobachtung, Recherche und Medienanalyse eingesetzt und kontinuierlich um neue Funktionen erweitert.

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Zu den auf der IBC präsentierten Neuheiten gehört die XENTAURIX Mobile App für iOS und Android. Sie ermöglicht autorisierten Nutzern den ortsunabhängigen Zugriff auf aufgezeichnete und laufende Medieninhalte. Journalisten, Analysten, Führungskräfte und Monitoring-Teams können relevante Beiträge jederzeit abrufen und prüfen. Zudem lassen sich aus dem Newsroom gezielte Hinweise samt Lesezeichen an einzelne Nutzer übermitteln. So können diese schneller und fundierter auf aktuelle Nachrichten, wichtige Aussagen und neue Themen reagieren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die KI-gestützte VIP-Gesichtserkennung. Dafür arbeitet artec technologies mit dem Fraunhofer IDMT zusammen. Die Anwendung kann ausgewählte Personen automatisiert über zahlreiche TV-Kanäle hinweg erkennen und deren Auftritte zusammenführen. Zusätzlich steht eine Rückwärtssuche zur Verfügung, mit der bislang nicht zugeordnete Gesichter mit bereits aufgezeichnetem Material abgeglichen werden können. In Verbindung mit Speech-to-Text, Metadaten und weiteren Funktionen zur Inhaltsanalyse lassen sich große Media & Broadcast-Archive wesentlich schneller durchsuchen und auswerten.

Auch die technologische Basis von XENTAURIX wird weiterentwickelt. Eine moderne, auf Linux und Kubernetes basierende Architektur soll künftig für höhere Skalierbarkeit, Sicherheit und Rechenleistung sorgen. Damit bereitet artec die Plattform auf steigende Datenmengen und anspruchsvollere Anwendungen im Bereich Media Intelligence und automatisierter Analyse vor.

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"Mit XENTAURIX setzen wir seit Jahren technologische Maßstäbe im Bereich Media Intelligence. Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur dabei, Medieninhalte aufzuzeichnen und zu monitoren. Entscheidend ist, die darin enthaltenen Informationen schnell auffindbar und nutzbar zu machen. Mobile Zugriffe, KI und eine skalierbare Plattform eröffnen Medienunternehmen, Behörden und weiteren professionellen Anwendern völlig neue Möglichkeiten. Auch bei Sicherheitsbehörden beobachten wir einen großen Bedarf und ein starkes Interesse an unseren Media-Intelligence-Lösungen“, sagt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG.

Im Rahmen der IBC bietet artec zudem eine Sonderaktion an: Kunden, die bis zum 30. November 2026 ein neues XENTAURIX-System oder eine neue XENTAURIX-Softwarelizenz bestellen, sollen das kommende Plattform-Upgrade nach dessen Verfügbarkeit kostenlos erhalten. Die Fertigstellung des Upgrades ist im Laufe des Jahres 2027 vorgesehen.

Die IBC zählt zu den international bedeutendsten Fachmessen für Broadcast-, Medien- und Entertainment-Technologien. artec nutzt die Veranstaltung seit vielen Jahren, um bestehende Kunden und Partner zu treffen sowie neue Anwendungen und Produktentwicklungen vorzustellen.

Die aktuelle Produktbroschüre zur IBC stellt XENTAURIX als: https://xentaurix.com/en/2026/08/11/unlocking-media-broadcast-data-with-mobile-access-ai-and-a-future-ready-platform/

artec technologies auf der IBC 2026

11.–14. September 2026

RAI Amsterdam

Halle 7, Stand C35

Veranstaltungshinweis:

artec-Mitgründer Ingo Hoffmann wird auf dem Workshop Digital Broadcasting and Media 2026 von Fraunhofer IDMT (22. und 23. September 2026 in Erfurt) zum Thema "Vom Broadcast-Compliance-Recording zur KI-gestützten Media-Intelligence Architektur: Dual-Use-Konzepte moderner Content-Analysesysteme" referieren: https://www.idmt.fraunhofer.de/de/events_and_exhibitions/wsdb.html

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516