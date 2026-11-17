EQS-News: artec technologies erschließt mit KI-basierter Media Intelligence neues Geschäftsfeld bei Polizeibehörden
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EQS-News: artec technologies AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge/Produkteinführung
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artec technologies erschließt mit KI-basierter Media Intelligence neues Geschäftsfeld bei Polizeibehörden
Diepholz, 17. November 2026:Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat für eine Polizeiorganisation einen Auftrag zur Lieferung ihres Media-Intelligence-Systems XENTAURIX erhalten. Mit diesem ersten OSINT-Auftrag erschließt artec ein zusätzliches Geschäftsfeld im Markt für Polizei- und Sicherheitsbehörden. Aufgrund des zunehmenden Interesses von Polizei- und Sicherheitsbehörden an KI-gestützten Lösungen zur Gewinnung und Analyse audiovisueller Informationen rechnet artec mit weiteren Aufträgen in diesem Anwendungsbereich. Aus Vertraulichkeitsgründen werden weder der Auftraggeber noch Einzelheiten zum konkreten Einsatz bekannt gegeben.
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XENTAURIX ist eine von artec entwickelte Plattform zur Aufzeichnung, Verwaltung und Analyse audiovisueller Informationen.Das System kann unter anderem für Open Source Intelligence (OSINT) eingesetzt werden. Darunter versteht man die systematische Gewinnung und Auswertung von Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Zu diesen Quellen zählen beispielsweise TV- und Radiobeiträge, Online-Videos, Livestreams sowie öffentlich zugängliche Inhalte aus sozialen Medien. XENTAURIX ermöglicht es, solche audiovisuellen Inhalte zentral aufzuzeichnen, zu archivieren und gezielt zu durchsuchen. Mithilfe KI-gestützter Spracherkennung können gesprochene Inhalte automatisch in durchsuchbaren Text umgewandelt werden. Auf diese Weise lassen sich relevante Aussagen und Ereignisse schneller identifizieren und anhand der Originalaufnahmen überprüfen.
Für Sicherheitsbehörden (BOS) bieten sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise die Medienbeobachtung bei Großveranstaltungen, die Recherche zu bestimmten Ereignissen oder die nachträgliche Analyse von Einsatzverläufen. Die Auswertung öffentlich zugänglicher Informationsquellen kann dabei helfen, bestehende Erkenntnisse zu ergänzen und die Erstellung von Lagebildern zu unterstützen.
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Bildunterschrift: Die XENTAURIX Intelligence Plattform auf einen Blick
artec ist bereits seit Jahren im Polizeimarkt aktiv und zählt Polizeibehörden zu seinen Kunden. Mit dem MULTIEYE BOS Video Manager verfügt das Unternehmen über eine erfolgreich etablierte Lösung für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Die modulare Plattform ermöglicht das zentrale Management großer Kameranetzwerke und unterstützt die KI-gestützte Ereignis- und Verhaltensanalyse. Weitere Funktionen umfassen die forensische Auswertung von Videodaten sowie die Erstellung von Lagebildern und die Unterstützung polizeilicher Einsätze.
Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.
>> www.artec.de
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|artec technologies AG
|Mühlenstr. 15-18
|49356 Diepholz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5441 / 599 50
|Fax:
|+49 (0)5441 / 599 570
|E-Mail:
|investor.relations@artec.de
|Internet:
|www.artec.de
|ISIN:
|DE0005209589
|WKN:
|520958
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120071R60VADPVFW16
|EQS News ID:
|2436558
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2436558 17.11.2026 CET/CEST
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