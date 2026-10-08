EQS-News: AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Finanzierung

AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an



08.10.2026 / 08:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an



Refinanzierung senkt laufende Finanzierungskosten deutlich und optimiert die Kapitalstruktur

Leoben – AT&S wird die ausstehende Hybridanleihe 2022 (ISIN XS2432941693) mit einer Nominale von 350 Mio. € am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Anschließend wird die Anleihe eingezogen und annulliert.

Werbung

Die Rückzahlung folgt auf die erfolgreiche Platzierung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026. Mit dieser Refinanzierung reduziert AT&S die laufenden Finanzierungskosten deutlich. Der Kupon der neuen Finanzierung liegt rund 50 % unter jenem der Hybridanleihe 2022. Dadurch verbessert sich das langfristige Finanzierungsprofil des Unternehmens nachhaltig.

Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln und unterstreicht die solide Liquiditäts- und Finanzierungsposition von AT&S.

„Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort“, sagt CFO Gerrit Steen. „Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von AT&S. Darüber hinaus senkt die erfolgreiche Refinanzierung unsere laufenden Finanzierungskosten deutlich, und stärkt die finanzielle Flexibilität von AT&S.“

Werbung

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.