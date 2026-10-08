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EQS-News: AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

Werte in diesem Artikel
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AT & S (AT&S)
223.00 EUR 3.50 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Finanzierung
AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

08.10.2026 / 08:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an
 

 Refinanzierung senkt laufende Finanzierungskosten deutlich und optimiert die Kapitalstruktur

 

Leoben – AT&S wird die ausstehende Hybridanleihe 2022 (ISIN XS2432941693) mit einer Nominale von 350 Mio. € am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Anschließend wird die Anleihe eingezogen und annulliert.

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Die Rückzahlung folgt auf die erfolgreiche Platzierung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026. Mit dieser Refinanzierung reduziert AT&S die laufenden Finanzierungskosten deutlich. Der Kupon der neuen Finanzierung liegt rund 50 % unter jenem der Hybridanleihe 2022. Dadurch verbessert sich das langfristige Finanzierungsprofil des Unternehmens nachhaltig.

 

Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln und unterstreicht die solide Liquiditäts- und Finanzierungsposition von AT&S.

 

„Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort“, sagt CFO Gerrit Steen. „Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von AT&S. Darüber hinaus senkt die erfolgreiche Refinanzierung unsere laufenden Finanzierungskosten deutlich, und stärkt die finanzielle Flexibilität von AT&S.“

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AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net

 

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

 

 


08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321
EQS News ID: 2412220

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412220  08.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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