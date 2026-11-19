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audius unverändert auf Wachstumskurs – Gesamtleistung der ersten 9 Monate wächst um 20,1% - EBITDA wächst um 5,2%



19.11.2026 / 15:20 CET/CEST

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Gesamtleistung im dritten Quartal steigt um 14,6% auf 30,7 Mio. Euro (Vorjahr 26,8 Mio. Euro)

EBITDA in Q3 mit 2,4 Mio. leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr 2,6 Mio. Euro)

Wachstum der Gesamtleistung nach 9 Monaten um 20,1% auf 89,2 Mio. Euro (Vorjahr 74,3 Mio. Euro), EBITDA mit Wachstum von 5,2% auf 5,7 Mio. Euro

Ziele für das Gesamtjahr bestätigt

Die audius Gruppe blickt zurück auf ein erfolgreiches drittes Quartal mit einem deutlichen Wachstum in Höhe von 14,6% im Vergleich zu Q3 2025. Auf Gesamtjahressicht liegt das Wachstum der Gruppe bei 20,1%.

Nach ungeprüften Zahlen wurde die Gesamtleistung in den ersten 9 Monaten um 14,9 Mio. Euro auf einen Wert von 89,2 Mio. Euro gesteigert (Gesamtleistung 9 Monate 2025: 74,3 Mio. Euro). Die Gesamtleistung im dritten Quartal lag bei 30,7 Mio. Euro (Gesamtleistung Q3 2025: 26,8 Mio. Euro). Das Wachstum im dritten Quartal war sehr stark anorganisch geprägt, während gleichzeitig im Bestandsgeschäft ein Wachstum im Bereich Software/Cloud einen Rückgang im IT-Service ausgeglichen hat.

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Das operative Ergebnis EBITDA nach neun Monaten lag mit 5,7 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (EBITDA 9 Monate 2025: 5,4 Mio. Euro) und setzt die positive Entwicklung fort. Das EBITDA im dritten Quartal betrug 2,4 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge im dritten Quartal lag bei 7,8%. Das EBIT nach neun Monaten lag bei 3,6 Mio. Euro (EBIT 9 Monate 2025: 3,5 Mio. Euro).

Der Auftragsbestand zum 30.09.2026 wuchs mit 102,6 Mio. Euro (Stand 30.09.2025: 81,5 Mio. Euro) im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich an. Inklusive der zum 1.10.2025 akquirierten Tochtergesellschaft CompuSafe hatte dieser zum 1.10.25 rund 94 Mio. Euro betragen.

Die bereits im ersten Halbjahr berichtete Entwicklung setzte sich auch im dritten Quartal fort. Der Bereich Software/Cloud konnte weiterwachsen und damit Rückgänge im Bereich IT-Service ausgleichen.

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Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung bündelt audius seine bestehenden Leistungsbausteine zu einem ganzheitlichen und souveränen IT-Angebot für den deutschen Markt. Unternehmen und Organisationen mit erhöhten Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit, Datenschutz und digitale Souveränität wird eine modulare Full-Service-IT-Plattform bereitgestellt. Die Aktivitäten wurden auch im dritten Quartal intensiv fortgesetzt und zeigen bereits erste Erfolge.

Der Aufbau eines umfassenden Angebots eines vollständigen souveränen digitalen AI.Workspace geht planmäßig voran und die audius eigene Plattform ist seit Oktober im Betrieb. Die Plattform garantiert Kunden mit gehobenen Sicherheitsanforderungen eine souveräne und höchst sichere Umgebung um mit modernen privaten wie auch öffentlichen KI Modellen zu arbeiten. Die Plattform wird zukünftig auch für Applikationen Dritter geöffnet, so dass ein Ökosystem entsteht, welches von audius in eigenen Rechenzentren in Deutschland gehostet und gemanaged wird. Die Nutzerzahlen auf der Plattform zeigen in den vergangenen ersten Wochen des Betriebs steigende Tendenz und sollen in den kommenden Monaten deutlich zulegen. Die im Zuge des Aufbaus getätigten Investitionen wurden unverändert nicht aktiviert, sondern summieren sich aufwandswirksam in den vergangenen Jahren auf mittlerweile über 2,5 Mio. Euro.



Neben den Investitionen fallen auch im zweiten Halbjahr außerordentliche Aufwendungen für Personalrestrukturierungen an, die sich über das Gesamtjahr auf rund 0,5 Mio. Euro belaufen werden und zukünftig zu deutlichen Einsparungen führen wird.

Mit den genannten Maßnahmen sieht sich audius sehr gut aufgestellt zukünftig nicht nur weiter organisch zu wachsen, sondern auch bei der Ergebnismarge deutlich zuzulegen.



Für das laufende Jahr bedeuten die Maßnahmen und Investitionen wie bereits zum Halbjahr kommuniziert unverändert eine Belastung der Ergebniskennzahlen. Der Vorstand rechnet unverändert mit einem Erreichen einer Gesamtleistung von rund 120 Mio. Euro und geht weiterhin von einem Erreichen der für das EBITDA im Sommer kommunizierten Bandbreite von 8 bis 9 Mio. EUR aus, wobei das Ergebnis eher am unteren Rand liegen wird.

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren über 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

