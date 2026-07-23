EQS-News: Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Klaus Buchwald als COO
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EQS-News: Siltronic AG
/ Schlagwort(e): Personalie
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Pressemitteilung
Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Klaus Buchwald als COO
München, 24. Juli 2026 – Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner heutigen Sitzung den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vorstandsvertrag von Klaus Buchwald, COO, vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 31. Mai 2032 verlängert. Mit der vorzeitigen Verlängerung unterstreicht der Aufsichtsrat die Verlässlichkeit der personellen Aufstellung an der Unternehmensspitze: Gemeinsam mit CEO Dr. Michael Heckmeier und CFO Claudia Schmitt bleibt das eingespielte Vorstandsteam damit über die kommenden Jahre hinweg zusammen.
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„Klaus Buchwald hat sich seit seinem Eintritt in den Vorstand im Juni 2024 als prägende Kraft im operativen Geschäft der Siltronic AG erwiesen", betont Dr. Tobias Ohler, Aufsichtsratsvorsitzender der Siltronic AG, und sagt weiter: „Mit großer Erfahrung und einem klaren Blick für effiziente Abläufe hat er die operative Schlagkraft des Unternehmens in einem für die Waferindustrie herausfordernden Umfeld gestärkt. Gleichzeitig treibt er wichtige Zukunftsthemen wie den gezielten Einsatz digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz voran. Mit der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags setzen wir bewusst auf Erfahrung und Kontinuität. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Klaus Buchwald und dem gesamten Vorstandsteam konsequent weiterzugehen.“
Unternehmensprofil:
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24.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 8564 3133
|Fax:
|+49 89 8564-3904
|E-Mail:
|investor.relations@siltronic.com
|Internet:
|www.siltronic.com
|ISIN:
|DE000WAF3001
|WKN:
|WAF300
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299003NKV26NNGHHR90
|EQS News ID:
|2370198
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2370198 24.07.2026 CET/CEST
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