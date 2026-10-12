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EQS-News: Auftragseingang der Nordex Group steigt im dritten Quartal 2026 um 29,5 % auf 2,8 GW

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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Auftragseingang der Nordex Group steigt im dritten Quartal 2026 um 29,5 % auf 2,8 GW

12.10.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  • Auftragseingang in den ersten neun Monaten erreicht 7,7 GW – ein Anstieg um 16,1 %
  • Preisumfeld bleibt stabil
  • Auftragseingang maßgeblich durch die Türkei, Deutschland und die USA getragen

Hamburg, 12. Oktober 2026. Im dritten Quartal 2026 verzeichnete die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang von 2.810 MW. Das entspricht einem Plus von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (Q3/2025: 2.170 MW). Der Auftragseingang in  den ersten neun Monaten des Jahres liegt somit bei 7.733 MW. Das entspricht einem Plus von 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (9M/2025: 6.661 MW). Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) betrug im dritten Quartal 2026 0,90 Mio. EUR/MW (Q3/2025: 0,93 Mio. EUR/MW) und im ersten neun Monate des Jahres 2026 0,93 Mio. EUR/MW (9M/2025:  0,92 Mio. EUR/MW). Die Entwicklung ist in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen, bei weiterhin stabilem Preisumfeld.

Zwischen Juli und September 2026 bestellten Kunden insgesamt 427 Windkraftanlagen für Projekte in 10 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren die Türkei, Deutschland und die USA.

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„Unser Auftragseingang wird zunehmend  internationaler, und das dritte Quartal bestätigt diese Entwicklung. Die Türkei war mit mehr als 900 Megawatt unser größter Markt, und in den USA haben wir seit Jahresbeginn bereits mehr als 1,3 Gigawatt an Aufträgen verbucht. Wir erwarten, dass der internationale Anteil weiterwächst, wenn wir unsere Pipeline in den kommenden Quartalen in Aufträge umsetzen. Gleichzeitig bleibt der Auftragseingang in Europa und Deutschland weiterhin stark“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

 

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, den USA und der Türkei. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

 

Ansprechpartner für Presseanfragen:

Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

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Ansprechpartner für Investorenanfragen:

Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com

 

 

 


12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
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Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
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ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76
EQS News ID: 2413718

 
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09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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