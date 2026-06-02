EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt im Anschluss an ihre früheren Mitteilungen vom 13. Mai 2026 im Zusammenhang mit der Absicht der Dai Nippon Printing Co., Ltd („DNP“ oder die „Bieterin“), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Angebot“) zu stellen, bekannt, dass die Bieterin der Gesellschaft nach Prüfung durch die Österreichische Übernahmekommission die offizielle Angebotsunterlage (die „Angebotsunterlage“) übermittelt hat. Die Angebotsunterlage wird auf der Elektronischen Veröffentlichungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI), abrufbar unter https://www.evi.gv.at/, sowie auf den Webseiten der Bieterin (www.global.dnp/index.html), der Gesellschaft (www.austriacard.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (http://www.takeover.at) veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist darüber hinaus kostenlos in gedruckter Form während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, erhältlich. Die Raiffeisen Bank International AG fungiert als Zahlungs- und Abwicklungsstelle.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP 12.06.2026 / 13:42 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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