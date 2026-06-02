EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP
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EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP
Wien, 12. Juni 2026
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt im Anschluss an ihre früheren Mitteilungen vom 13. Mai 2026 im Zusammenhang mit der Absicht der Dai Nippon Printing Co., Ltd („DNP“ oder die „Bieterin“), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Angebot“) zu stellen, bekannt, dass die Bieterin der Gesellschaft nach Prüfung durch die Österreichische Übernahmekommission die offizielle Angebotsunterlage (die „Angebotsunterlage“) übermittelt hat. Die Angebotsunterlage wird auf der Elektronischen Veröffentlichungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI), abrufbar unter https://www.evi.gv.at/, sowie auf den Webseiten der Bieterin (www.global.dnp/index.html), der Gesellschaft (www.austriacard.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (http://www.takeover.at) veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist darüber hinaus kostenlos in gedruckter Form während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, erhältlich. Die Raiffeisen Bank International AG fungiert als Zahlungs- und Abwicklungsstelle.
ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.
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Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien, Österreich
Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357
Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: investors@austriacard.com
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Website: www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0
Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)
Euronext Athen (Main Market)
12.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|marketing@austriacard.com
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|ISIN:
|AT0000A325L0
|WKN:
|A3D5BK
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2345268
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2345268 12.06.2026 CET/CEST
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|Emittent
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