EQS-News: AUTO1 Group platziert mit FinanceHero 3 drittes ABS für Kfz-Ratenkaufverträge erfolgreich

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AUTO1 Group platziert mit FinanceHero 3 drittes ABS für Kfz-Ratenkaufverträge erfolgreich



06.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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AUTO1 Group platziert mit FinanceHero 3 drittes ABS für Kfz-Ratenkaufverträge erfolgreich

Mit ihrer dritten öffentlichen Verbriefung platziert die AUTO1 Group ABS-Anleihen über 236,3 Mio. EUR auf Basis deutscher und österreichischer Kfz-Ratenkaufverträge.

Dabei führt die Gruppe erstmals eine Struktur mit sechs Tranchen sowie einen vertikalen Risikoselbstbehalt und erzielt eine 2,8-fache Überzeichnung bei einer Durchschnittsverzinsung von 1-Monats-Euribor ("1-M-E") plus 104,9bps.

Berlin, 6. Juli 2026 - AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Automobilplattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt die erfolgreiche Platzierung ihrer dritten Verbriefung von Kfz-Ratenkaufverträgen am Kapitalmarkt bekannt. Damit baut die AUTO1 Group ihre Zwei-Länder-Portfoliostruktur weiter aus. Das Unternehmen verbrieft dabei deutsche und österreichische Kfz-Ratenkaufverträge von Autohero und emittiert Anleihen in Höhe von 236,3 Mio. EUR.

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Die FinanceHero 3-Anleihen verfügen über erwartete Ratings von bis zu “AAA” für die Senior-Tranche, profitieren von einer “Simple, Transparent and Standardised” (STS) Verifizierung und zeichnen sich durch einen vertikalen Risikoselbstbehalt aus.

Die Transaktion setzt sich wie folgt zusammen:*:

Klasse Vorläufiges Rating (S&P (sf) / DBRS (sf))

Größe (€ Mio.) Verzinsung A AAA / AAA 173.2 1-M-E plus 68bp B AA / AA (low) 17.5 1-M-E plus 100bp C A / A (low) 16.8 1-M-E plus 125bp D BBB / BBB (low) 13.8 1-M-E plus 170bp E B+ / BB 8.4 1-M-E plus 273bp F B / B (high) 6.6 1-M-E plus 369bp Gesamt: 236.3

*Die Kapitalstruktur basiert auf dem Red Pool Cut. Stichtag: 31. Mai 2026, Erhöhung zum Closing vorbehalten. Die Ratings bleiben bis zum erwarteten Abschlussdatum vorläufig. Die Anleihen wurden von der AUTO1 Car Funding S.à r.l. (Compartment FinanceHero 3) emittiert, welche gemäß IFRS 10 in der Bilanz der AUTO1 Group konsolidiert bleibt.

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Dank der starken Nachfrage und einer mehr als 2,8-fachen Überzeichnung erzielte FinanceHero 3 eine Durchschnittsverzinsung von 104,9bps über die Klassen A bis F. Bei ihrer dritten Transaktion am öffentlichen Markt führt die AUTO1 Group erstmals eine Kapitalstruktur mit sechs Tranchen ein und erweitert damit die bisherige Fünf-Tranchen-Struktur von FinanceHero 2. Zudem stellt die Gruppe auf einen vertikalen Risikoselbstbehalt (Vertical Risk Retention) um und behält dabei eine 5 %-Position über alle Anleiheklassen hinweg bei. AUTO1 wird für diese 5 %-Positionen eine Finanzierung aufnehmen und so die Kapitaleffizienz seiner Captive-Finance-Aktivitäten weiter verbessern. Dieser wichtige strukturelle Meilenstein unterstreicht die Entwicklung der AUTO1 Group zu einem regelmäßigen Emittenten am europäischen ABS-Markt.

Philip Reicherstorfer, Group Treasurer der AUTO1 Group: “FinanceHero 3 ist ein wichtiger Meilenstein für die AUTO1 Group: Mit drei abgeschlossenen ABS-Transaktionen in zwei Jahren haben wir uns als regelmäßiger Emittent am europäischen Verbriefungsmarkt etabliert. Die Umstellung auf den vertikalen Risikoselbstbehalt spiegelt unsere Entwicklung als ausgereiftes Programm und unser Engagement zum Aufbau einer hochgradig kapitaleffizienten Finanzierungsstruktur wider. Zusammen mit der neuen Sechs-Tranchen-Struktur und der 2,8-fachen Überzeichnung unterstreicht diese Transaktion die Stärke des Captive-Finance-Geschäfts von Autohero. Es ist eine zentrale strategische Säule für das Wachstum der AUTO1 Group, mit der wir Autokäufern in Deutschland und Österreich einfache und wettbewerbsfähige Finanzierungen bieten.”

Citigroup Global Markets Limited und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank fungierten als Underwriter und Joint Lead Manager der Transaktion. Freshfields und Arendt & Medernach berieten die AUTO1 Group, und Hogan Lovells fungierte als Rechtsberatung der Underwriter.

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Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero and AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 europaweit 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.200 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakt

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