EQS-News: Baader Bank initiiert die Baader Trading Charity Weeks zugunsten von BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“
|
EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
Baader Bank initiiert die Baader Trading Charity Weeks zugunsten von BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“
Die Baader Bank setzt ihr Engagement für den guten Zweck fort: Die „Baader Trading Charity Weeks“ finden in diesem Jahr über einen Zeitraum von vier Wochen statt – vom 14.11.2026 bis 11.12.2026. Mit der Aktion unterstützt die Baader Bank BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“, die international tätige Kinderhilfsorganisation, die sich weltweit für Kinder in Not einsetzt. Unterstützt wird die Aktion von gettex exchange der Bayerischen Börse AG.
Während der vierwöchigen Aktion spendet die Baader Bank für jeden qualifizierten Trade in Aktien, Renten, Fonds und ETFs ab einem Ordervolumen von 500 Euro, der über gettex oder im OTC-Handel (Baader Trading) ausgeführt wird, 0,15 Euro. Der Spendenbetrag ist auf maximal 500.000 Euro begrenzt.
Werbung
„Mit den Baader Trading Charity Weeks möchten wir als Baader Bank gemeinsam mit unseren Partnern ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung setzen. Mit jedem qualifizierten Trade im Aktionszeitraum leisten wir einen Beitrag zur Unterstützung von Familien und Kindern in Deutschland und weltweit. Unser Motto lautet: Jetzt handeln – mit Herz!“, so Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.
Die Handelszeiten sind Montag bis Freitag von 07:30 bis 23:00 Uhr sowie im OTC-Handel zusätzlich samstags von 14:00 bis 19:00 Uhr. Zertifikate und Sparplan-Ausführungen sind von der Aktion ausgeschlossen. Für Anleger entstehen durch die Spendenaktion keine zusätzlichen Kosten oder Gebühren. Ein für die Baader Trading Charity Weeks qualifizierter Trade ist über alle mit Baader Trading verbundenen Broker- und Vermögensverwalter-Partner möglich. Sowohl institutionelle als auch private Anleger können an der Aktion teilnehmen, indem sie im Aktionszeitraum über einen Wertpapierdienstleister ihrer Wahl eine qualifizierte Order über gettex oder im OTC-Handel (Baader Trading) ausführen lassen.
„Die Baader Trading Charity Weeks verbinden Wertpapierhandel mit konkreter Hilfe für Kinder in Not. Als Partner der Aktion unterstützen wir sehr gerne das Engagement der Baader Bank. Jeder qualifizierte Trade über gettex trägt dazu bei, dass der Kinderhilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ mehr Geld zufließt, sagt Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG.
Werbung
Die Baader Bank spendet den im Rahmen der Aktion gesammelten Betrag auf eigene Rechnung. Die Spendenübergabe der Baader Bank zugunsten "Ein Herz für Kinder" aus den Baader Trading Charity Weeks ist im Rahmen der „Ein Herz für Kinder“-Spendengala im ZDF am 12.Dezember 2026 geplant.
Alle Informationen rund um Baader Trading und die „Baader Trading Charity Weeks“ gibt es auf www.baadertrading.de.
Marlene Constanze Hartz
Baader Bank AG
Über die Baader Bank AG:
06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleißheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2429480
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429480 06.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Baader Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baader Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Baader Bank Aktie News
Baader Bank Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Baader Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.04.13
|Baader Wertpapierhandelsbank kaufen
|HSBC
|24.04.13
|Baader Wertpapierhandelsbank kaufen
|HSBC
|29.04.10
|Baader Bank kaufen
|Der Aktionär
|05.03.10
|Baader Bank kaufen
|Independent Research GmbH
|27.11.09
|Baader Bank attraktiv
|Der Aktionär