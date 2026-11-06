EQS-News: Baader Bank initiiert die Baader Trading Charity Weeks zugunsten von BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“

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Baader Bank initiiert die Baader Trading Charity Weeks zugunsten von BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“



06.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Baader Bank initiiert die Baader Trading Charity Weeks zugunsten von BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“

Die Baader Bank setzt ihr Engagement für den guten Zweck fort: Die „Baader Trading Charity Weeks“ finden in diesem Jahr über einen Zeitraum von vier Wochen statt – vom 14.11.2026 bis 11.12.2026. Mit der Aktion unterstützt die Baader Bank BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“, die international tätige Kinderhilfsorganisation, die sich weltweit für Kinder in Not einsetzt. Unterstützt wird die Aktion von gettex exchange der Bayerischen Börse AG.

Während der vierwöchigen Aktion spendet die Baader Bank für jeden qualifizierten Trade in Aktien, Renten, Fonds und ETFs ab einem Ordervolumen von 500 Euro, der über gettex oder im OTC-Handel (Baader Trading) ausgeführt wird, 0,15 Euro. Der Spendenbetrag ist auf maximal 500.000 Euro begrenzt.

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„Mit den Baader Trading Charity Weeks möchten wir als Baader Bank gemeinsam mit unseren Partnern ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung setzen. Mit jedem qualifizierten Trade im Aktionszeitraum leisten wir einen Beitrag zur Unterstützung von Familien und Kindern in Deutschland und weltweit. Unser Motto lautet: Jetzt handeln – mit Herz!“, so Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Die Handelszeiten sind Montag bis Freitag von 07:30 bis 23:00 Uhr sowie im OTC-Handel zusätzlich samstags von 14:00 bis 19:00 Uhr. Zertifikate und Sparplan-Ausführungen sind von der Aktion ausgeschlossen. Für Anleger entstehen durch die Spendenaktion keine zusätzlichen Kosten oder Gebühren. Ein für die Baader Trading Charity Weeks qualifizierter Trade ist über alle mit Baader Trading verbundenen Broker- und Vermögensverwalter-Partner möglich. Sowohl institutionelle als auch private Anleger können an der Aktion teilnehmen, indem sie im Aktionszeitraum über einen Wertpapierdienstleister ihrer Wahl eine qualifizierte Order über gettex oder im OTC-Handel (Baader Trading) ausführen lassen.

„Die Baader Trading Charity Weeks verbinden Wertpapierhandel mit konkreter Hilfe für Kinder in Not. Als Partner der Aktion unterstützen wir sehr gerne das Engagement der Baader Bank. Jeder qualifizierte Trade über gettex trägt dazu bei, dass der Kinderhilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ mehr Geld zufließt, sagt Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG.

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Die Baader Bank spendet den im Rahmen der Aktion gesammelten Betrag auf eigene Rechnung. Die Spendenübergabe der Baader Bank zugunsten "Ein Herz für Kinder" aus den Baader Trading Charity Weeks ist im Rahmen der „Ein Herz für Kinder“-Spendengala im ZDF am 12.Dezember 2026 geplant.

Alle Informationen rund um Baader Trading und die „Baader Trading Charity Weeks“ gibt es auf www.baadertrading.de.





Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication



T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de





Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

www.baaderbank.de

www.baadertrading.de



Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.