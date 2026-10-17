EQS-News: Baader Bank weitet Handelszeiten ab Q1 2027 auf 23 Stunden aus

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Baader Bank weitet Handelszeiten ab Q1 2027 auf 23 Stunden aus



17.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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Werbung Baader Bank weitet Handelszeiten ab Q1 2027 auf 23 Stunden aus Die Baader Bank setzt den Ausbau ihres Handelsangebots (‚Baader Trading‘) konsequent fort: Wie der CEO der Baader Bank, Oliver Riedel, heute anlässlich der Baader Trading Days in München an diesem Wochenende bekanntgab, werden in einem nächsten Schritt die Handelszeiten von Montag bis Freitag auf 23 Stunden erweitert. Der außerbörsliche Samstagshandel bleibt weiterhin bestehen. Damit setzt die Baader Bank mit Baader Trading nach der Verlängerung der wöchentlichen Handelszeiten und dem Start des Samstagshandels in den letzten drei Jahren ein weiteres Ausrufezeichen in 2027. Die verlängerte Handelszeit soll im Laufe des ersten Quartals 2027 umgesetzt werden und gilt dann montags bis freitags von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr, anstatt wie bislang von 07:30 bis 23:00 Uhr. Der außerbörsliche Samstagshandel ist unverändert von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr am Samstag verfügbar – mit Ausnahme von Feiertagen. Es können zunächst Wertpapiere aus einem ausgewählten Universum von inländischen und ausländischen Aktien und ETFs zu den neuen Handelszeiten gehandelt werden. Ab dem ersten Quartal 2027 bietet „Baader Trading“ damit als erster Handelsplatz den Handel v.a. mit europäischen Aktien über den verlängerten börsentäglichen Handelszeitraum hinaus. Weitere Details zum Handelsstart „23-5“, dem handelbaren Universum, den Handelsusancen sowie zu den Partnern werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. Werbung Handelszeitverlängerung als Wettbewerbsvorteil Mit der Ausweitung auf 23 Handelsstunden an fünf Tagen schafft die Baader Bank noch umfassendere Möglichkeiten für den Wertpapierhandel und reagiert auf das wachsende Bedürfnis nach flexiblen Zugangszeiten zum Kapitalmarkt - insbesondere zu den bislang klassischen Schließzeiten, in denen auf Entwicklungen aus anderen Zeitzonen nicht zeitnah reagiert werden konnte. Ergänzend steht Anlegerinnen und Anlegern der bereits etablierte Samstagshandel weiterhin zur Verfügung. Damit entwickelt die Baader Bank ihr Handelsangebot schrittweise weiter und stärkt ihre Position als leistungsfähiger Partner für den Wertpapierhandel. „Die Ausweitung unserer Handelszeiten ist ein weiterer konsequenter Schritt im Wettbewerb, um einen flexiblen Marktzugang zu schaffen, und wir reagieren damit passgenau auf die Bedürfnisse moderner Anleger. Wir stärken unser Handelsangebot rund um den Wertpapierhandel und stellen damit auch unseren Partnern eine zukunftsfähige Plattform zur Verfügung“, betont Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Mit dem erweiterten Handelsangebot unter der Marke „Baader Trading“ verbindet die Baader Bank technologische Leistungsfähigkeit mit einem innovativen Marktzugang. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Werbung Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

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T +49 89 5150 1044 Marlene.hartz@baaderbank.de



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Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.

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