EQS-News: BaFin-Prüfung betrifft Bilanzierung der Pentixapharm-Abspaltung im Konzernabschluss 2024 – möglicher Gewinn aus aufgegebenem Geschäftsbereich ohne Auswirkung auf operative Kennzahlen

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BaFin-Prüfung betrifft Bilanzierung der Pentixapharm-Abspaltung im Konzernabschluss 2024 – möglicher Gewinn aus aufgegebenem Geschäftsbereich ohne Auswirkung auf operative Kennzahlen



22.07.2026 / 07:26 CET/CEST

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Werbung Berlin, 22. Juli 2026. Die Eckert & Ziegler SE informiert über die Einleitung einer Anlasskontrolle des Konzernabschlusses 2024 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die BaFin überprüft, inwieweit Beherrschungsverhältnisse der Eckert & Ziegler SE einer im Rahmen der Abspaltung der Pentixapharm AG im Oktober 2024 erfolgten erfolgsneutralen Ausbuchung der Vermögenswerte und Schulden der Pentixapharm AG entgegenstanden, und stattdessen eine erfolgswirksame Erfassung hätte erfolgen müssen. Dies hätte zum Ausweis eines zusätzlichen Gewinns aus aufgegebenen Geschäftsbereichen im Konzernabschluss 2024 geführt, ohne weitere Kennzahlen oder die Folgejahre zu betreffen. Wir stehen hierzu in engem und konstruktivem Austausch mit der BaFin.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDax der Deutschen Börse gelistet.

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