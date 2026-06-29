EQS-News: Bafin schließt Prüfung des Jahresabschlusses 2023 ab
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Bafin schließt Prüfung des Jahresabschlusses 2023 ab
München, 30. Juni 2026 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bafin“) hat ihre Prüfung von Angaben im Anhang des Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“; ISIN: DE000A2NB650) zum 31. Dezember 2023 sowie von Angaben im zugehörigen zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht abgeschlossen.
Mit Ausnahme eines fehlenden Vermerks zur Restlaufzeit der Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Jahresabschluss 2023 hat die Bafin keine Feststellungen. Die entsprechende Angabe wurde in den veröffentlichten Jahresabschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer retrospektiven Darstellung zum 31. Dezember 2023. Damit hat Mutares dem Informationsinteresse der Abschlussadressaten im Hinblick auf die Restlaufzeit der Forderungen gegen verbundene Unternehmen bereits vor dem Abschluss der Prüfung durch die Bafin vollständig Rechnung getragen.
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Die Prüfung der Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht wurde von der Bafin ohne Beanstandungen abgeschlossen.
Mutares sieht sich in der vertretenen Auffassung bestätigt, dass die Prognose zu den bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren – Umsatzerlöse, EBITDA, Adjusted EBITDA für den Konzern sowie der handelsrechtliche Jahresüberschuss der Gesellschaft – die Informationsinteressen der Abschlussadressaten für das Geschäftsjahr 2023 umfassend bedient hat.
Mutares hat im gesamten Verfahren konstruktiv mit der Bafin zusammengearbeitet und die Angaben in den letzten beiden Jahresabschlüssen bereits proaktiv aufgenommen. Der Abschluss der Prüfung schafft Transparenz und Verlässlichkeit in der Kapitalmarktkommunikation.
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Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
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30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2356244
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2356244 30.06.2026 CET/CEST
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