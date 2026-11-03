EQS-News: Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q3/26: Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.; EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.

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Bajaj Mobility AG: Zwischenbericht Q3/26: Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.; EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.



03.11.2026 / 06:51 CET/CEST

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Corporate News

Zwischenbericht Q3/26 der Bajaj Mobility AG:

Konzernumsatz überschreitet nach drei Quartalen EUR 1 Mrd.;

EBIT steigt im Q3/26 um EUR 10 Mio. auf EUR 11,3 Mio.

Konzernumsatz erreicht EUR 351,1 Mio. (+57,0 % vs. Q3/25)

Motorrad-Umsatz 1 auf EUR 288,3 Mio. erhöht (+84,0 % vs. Q3/25)

Motorrad-Absatz 1 auf 47.390 Einheiten gesteigert (+51,1 % vs. Q3/25)

EBITDA: EUR 40,7 Mio. (EUR -38 Mio. 2 Q3/25)

EBITDA-Marge verbessert sich auf 11,6 % (-17,2 % 2 Q3/25)

EBIT: EUR 11,3 Mio. (EUR -71 Mio. 2 Q3/25)

EBIT-Marge gesteigert auf 3,2 % (-31,7 % 2 Q3/25)

Neues KTM-Werk in Brasilien eröffnet

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Mattighofen, 03. November 2026



Die Bajaj Mobility AG knüpfte im dritten Quartal 2026 an die positive Entwicklung des Vorquartals an und verbesserte ihre Profitabilität weiter. Nach der Rückkehr zu einem positiven EBITDA im ersten Quartal 2026 und einem positiven EBIT im zweiten Quartal 2026 setzte die Gruppe ihre erfreuliche Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2026 fort. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um rund EUR 10 Mio. im Vgl. zum zweiten Quartal auf EUR 11,3 Mio. (EUR -71 Mio.2 Q3/25) und rreichte damit den höchsten Quartalswert seit Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen. Auch die EBITDA-Marge legte weiter zu und stieg auf 11,6 % (nach -17,2 %2 in Q3/25).



Das Motorradgeschäft setzte seine positive Entwicklung im dritten Quartal 2026 fort und verzeichnete deutliche Zuwächse bei Umsatz und Absatz. Der Motorrad-Absatz stieg um 51,1 % auf 47.390 Einheiten (nach 31.362 Einheiten in Q3/25). Der Motorrad-Umsatz der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS stieg sogar um 84,0 % auf EUR 288,3 Mio. nach EUR 156,6 Mio. in Q3/25. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 57,0 % auf EUR 351,1 Mio. (nach EUR 223,6 Mio. in Q3/25). In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Konzernumsatz auf EUR 1.052,5 Mio. (nach EUR 648,8 Mio. in Q3 YTD 2025).



Auch auf Neun-Monats-Sicht setzte sich die positive Entwicklung fort. Insgesamt wurden 136.363 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS verkauft, was einem Anstieg von 75,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (77.748 Einheiten) entspricht. Noch stärker entwickelte sich der Motorrad-Umsatz, der sich im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelte und EUR 867,9 Mio. erreichte (EUR 434,4 Mio. Q3 YTD 2025). Zusätzlich wurden in Indien 91.704 Motorräder1 direkt durch Bajaj verkauft (55.427 Einheiten Q3 YTD 2025). Damit belief sich der weltweite Motorradabsatz der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS nach den ersten drei Quartalen auf insgesamt 228.067 Einheiten (133.175 Einheiten Q3 YTD 2025).



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Nach der erfolgreichen Bestandsreduktion in den Vorquartalen blieben die weltweiten Motorradbestände innerhalb der Gruppe sowie bei Händlern und Importeuren auch im dritten Quartal auf einem nachhaltig effizienten Niveau stabil.



Trotz des deutlichen Umsatzwachstums reduzierte die Bajaj Mobility AG ihre Overheadkosten im Neun-Monats-Vergleich gegenüber dem Vorjahreszeitraum (exkl. Sanierungsgewinn und Entkonsolidierungseffekt MV Agusta) um EUR 96,9 Mio. auf EUR 255,1 Mio. Dazu trugen insbesondere Einsparungen bei den Verwaltungs- und Infrastrukturkosten sowie niedrigere Vertriebs- und Marketingaufwendungen bei. Der im ersten Quartal eingeleitete Personalabbau wurde im dritten Quartal vollständig abgeschlossen; zusätzlich wurden die Gesellschafts- und Organisationsstrukturen weiter verschlankt.



CFO Petra Preining: „Nach dem ersten positiven operativen EBIT im zweiten Quartal 2026 konnten wir die Profitabilität im dritten Quartal nochmals deutlich steigern. Gleichzeitig haben wir unsere Kostenstruktur weiter verbessert und die Lagerbestände auf einem nachhaltig effizienten Niveau gehalten. Diese Entwicklung bestätigt, dass wir die richtigen Maßnahmen umgesetzt haben und auf einem soliden finanziellen Fundament aufbauen können.“



Bedeutende Motorsporterfolge im dritten Quartal 2026

Die sportlichen Erfolge unterstreichen die strategische Bedeutung des Motorsports als Entwicklungsplattform für seriennahe Technologien und als globalen Marken- und Imagefaktor.

Mit Pedro Acostas Erfolg beim Heim-GP feiert KTM den ersten Sieg in der Königsklasse seit 2022.

Josep Garcia wird FIM EnduroGP-Weltmeister 2026 und verteidigt gleichzeitig seinen Enduro1-Weltmeistertitel.

Andrea Verona gewinnt den Enduro2-Weltmeistertitel 2026 für KTM.

KTM sichert sich die Hersteller-Weltmeistertitel in EnduroGP, Enduro1 und Enduro2.

Manuel Lettenbichler gewinnt die Red Bull Romaniacs 2026 und stellt mit seinem siebten Gesamtsieg einen neuen Rekord auf.



CEO Gottfried Neumeister: „Die Ergebnisse des dritten Quartals bestätigen die Stärke unserer Marken und unseres Produktportfolios. Gleichzeitig richten wir den Blick nach vorne: Mit neuen Modellen, einer wegweisenden Technologiepremiere auf der EICMA und einem klaren Fokus auf Innovation investieren wir konsequent in die Zukunft des Motorradfahrens. Unser Ziel ist es nicht nur, unsere Marktposition weiter auszubauen, sondern die technologische Entwicklung unserer Branche aktiv mitzugestalten.“



KTM stärkt Präsenz in Brasilien

Mit der Eröffnung des neuen KTM-Werks in Manaus am 14. Oktober 2026 stärkt die Bajaj Mobility AG ihre Präsenz in einem der bedeutendsten Motorradmärkte Lateinamerikas. Der Standort ist das erste vollständig KTM-eigene Montagewerk außerhalb Österreichs und umfasst sowohl Fahrzeug- als auch Motorenmontage. Im Einschichtbetrieb ist das Werk auf rund 10.000 Motorräder pro Jahr ausgelegt. Gefertigt wird ausschließlich für den brasilianischen Markt; die Produktion am österreichischen Standort Mattighofen bleibt davon unberührt. KTM hat bislang rund EUR 3 Mio. in den Standort investiert, weitere rund EUR 2 Mio. sind für 2027 und 2028 vorgesehen.



Ausblick 2026

Für das weitere Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Steigerung der Profitabilität und der Verbesserung des Free Cashflows. Dazu wird die Bajaj Mobility AG die Kosten- und Organisationsstrukturen weiter optimieren, den Fokus auf die Steuerung des Produkt- und Projektportfolios legen und die Lagerbestände auf einem nachhaltig effizienten Niveau halten. Das Management beobachtet zugleich die geopolitischen und volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie mögliche Änderungen der Handels- und Zollregelungen. Abweichungen bei der Nachfrage oder Einschränkungen in den Lieferketten könnten die weitere Entwicklung beeinflussen.

Über die Bajaj Mobility AG

Die Bajaj Mobility AG zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Mag. Christoph Brennsteiner, MBA

Tel: +43 676 7912567

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

[1] Der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS

[2] Bereinigt um den Sanierungsgewinn 7.164 TEUR