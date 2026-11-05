EQS-News: Bastei Lübbe mit verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal 2026/2027 auf Kurs

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Bastei Lübbe mit verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal 2026/2027 auf Kurs



05.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Corporate News



Bastei Lübbe mit verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal 2026/2027 auf Kurs

Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026/2027 mit 55,2 Millionen Euro erwartungsgemäß leicht unter Vorjahr

EBIT-Marge steigt im zweiten Quartal 2026/2027 auf 8,4 Prozent gegenüber 4,4 Prozent im Vorquartal

Marktführerschaft in entscheidenden Segmenten bestätigt

Prognose für das Gesamtjahr 2026/2027 leicht angepasst – Konzernumsatz zwischen 114 und 118 Millionen Euro sowie Konzern-EBIT zwischen 9 und 11 Millionen Euro erwartet

Köln, 5. November 2026 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang verzeichnet. Hintergrund sind die umsatzstarken Blockbuster-Titel des Vorjahreszeitraums. Trotz des Umsatzrückgangs wurden weitere Fortschritte bei der Profitabilität erzielt – die EBIT-Marge konnte gegenüber dem Vorquartal von 4,4 Prozent auf 8,4 Prozent gesteigert werden. Im Halbjahreszeitraum von April bis September 2026 betrug der Konzernumsatz insgesamt 55,2 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum belief sich auf 3,7 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 6,6 Prozent.



Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Die erneuten Fortschritte bei unserer Profitabilität im zweiten Quartal sind gerade wegen der anhaltend schwierigen Marktbedingungen ein starkes Zeichen unserer unternehmerischen Resilienz und ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem nachhaltigen Wachstumspfad.“

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Der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle lag bei 27 Prozent (Vorjahr: 28 Prozent) und bewegte sich damit nahezu auf dem Vorjahresniveau. Der Digitalanteil an den Umsatzerlösen betrug im Berichtszeitraum 32 Prozent (Vorjahr: 34 Prozent).



Ausbleibende Impulse vom Buchmarkt und fehlende Blockbuster-Titel dämpfen Umsatzentwicklung

Am deutschen Buchmarkt setzt sich die rückläufige Entwicklung des Vorjahres fort. Dementsprechend waren hier weiterhin kaum positive Impulse für den Geschäftsverlauf von Bastei Lübbe zu verzeichnen. So erzielte das Segment „Buch“ einen Umsatz in Höhe von 51,6 Millionen Euro (Vorjahr: 53,4 Millionen Euro). Hintergrund dieser Entwicklung sind die umsatzstarken Blockbuster-Titel des Vorjahres. Gleichwohl hat sich die Marktführerschaft in entscheidenden Segmenten, etwa in Young und New Adult oder Community Editions, erneut bestätigt. Das Segment-EBIT im ersten Halbjahr 2026/2027 betrug 3,2 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Segment-EBIT in Höhe von 5,4 Millionen Euro erzielt wurde.

Das Segment „Romanhefte“ erzielte im ersten Halbjahr 2026/2027 einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 3,6 Millionen Euro). Das Segment-EBIT lag im Berichtszeitraum bei 0,4 Millionen Euro (Vorjahr: 0,5 Millionen Euro).



Profitabilität im Jahresverlauf deutlich verbessert

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Der Materialaufwand lag mit 29,1 Millionen Euro im Berichtszeitraum unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 29,9 Millionen Euro). Diese Entwicklung basiert auf der Umsatzentwicklung und dem Produktmix sowie auf Kostenanpassungen in den Herstellungskosten, die laufend vorangetrieben und auch in den kommenden Quartalen weitere Effekte zeigen werden.

Der Personalaufwand stieg von 11,2 Millionen Euro im Vorjahr auf 11,9 Millionen Euro. Dies ist im Wesentlichen auf Veränderungen in der Gehaltsstruktur zurückzuführen.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich im ersten Halbjahr 2026/2027 auf 3,6 Millionen Euro (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro). Das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Konzernperiodenergebnis lag im Berichtszeitraum bei 2,4 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie betrug dementsprechend 0,18 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro).

Die Konzernbilanzsumme war zum 30. September 2026 mit 113,1 Millionen Euro gegenüber 109,0 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2026 leicht erhöht. Der Anstieg ist weitgehend auf einen höheren Bestand an vorausgezahlten Autorenhonoraren zurückzuführen. Die Bilanzstruktur war insgesamt stabil. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag zum 30. September 2026 mit 64,8 Millionen Euro um 0,9 Millionen Euro unter dem Wert vom 31. März 2026 (65,7 Millionen Euro), was im Wesentlichen auf die Dividendenausschüttung in Höhe von 3,3 Millionen Euro zurückzuführen ist.



Impressionen von der Buchmesse: Positive Resonanz und hohe Nachfrage

Anfang Oktober 2026 stieß Bastei Lübbe mit seinem Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse auf große Resonanz. Erstmals präsentierte das Unternehmen mehrere Autor:innen auf einer eigenen Standbühne. Der rege Zuspruch des Publikums zeigte sich auch darin, dass zahlreiche Titel am Ende der Messe ausverkauft waren. Ende Oktober 2026 gab Bastei Lübbe die Gründung eines weiteren neuen Verlagsimprints bekannt. Bei LIV werden ab dem nächsten Frühjahr Liebesromane für Leser:innen ab Ende 20 erscheinen. Das neue Imprint ist das Kapitel nach LYX und New Adult und unterstützt die zukünftigen Wachstumsambitionen von Bastei Lübbe. Im New Adult Segment, in dem Bastei Lübbe weiterhin Marktführer ist, findet derzeit eine Marktbereinigung statt, was hier mittelfristig wieder zu einer verbesserten Ertragslage führen sollte. Zudem sieht sich Bastei Lübbe mit innovativen Formaten und Marken wie shelfie.audio, Papertoons oder LYX International hervorragend positioniert, um an der ungebrochenen Lust an starken Geschichten zu partizipieren.



Prognose für das Gesamtjahr leicht angepasst

Trotz des positiven Momentums der Buchmesse bleibt das wirtschaftliche Umfeld weiterhin schwierig. Vor dem Hintergrund der Buchmarktentwicklung sowie der anhaltend hohen Verunsicherung und Kaufzurückhaltung der Verbraucher passt der Vorstand der Bastei Lübbe AG seine Erwartungen für das zweite Halbjahr sowie das Geschäftsjahr 2026/2027 an. So wird nun für das Gesamtgeschäftsjahr ein leichter Umsatzrückgang erwartet. Bei der Profitabilität wurden im zweiten Quartal deutliche Fortschritte gemacht. Die bereits eingeleiteten Kostenanpassungen werden weiter vorangetrieben. Auf dieser Basis wird trotz des Umsatzrückgangs ein stabiles oder steigendes EBIT prognostiziert bei einer steigenden EBIT-Marge.

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 nun einen Konzernumsatz zwischen 114 und 118 Millionen Euro (Vorjahr: 118,4 Millionen Euro) gegenüber der im Geschäftsbericht 2025/2026 kommunizierten Umsatzprognose von 118 bis 122 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT wird nun in einer Bandbreite von 9 bis 11 Millionen Euro (Vorjahr: 9,3 Millionen Euro) erwartet gegenüber der bisher kommunizierten EBIT-Prognose von 10 bis 12 Millionen Euro.

Der Halbjahresbericht 2026/2027 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.



Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de