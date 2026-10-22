EQS-News: BENO Holding AG startet Bezugsangebot zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus – Bezugspreis 6,50 Euro je Aktie

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BENO Holding AG startet Bezugsangebot zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus – Bezugspreis 6,50 Euro je Aktie



22.10.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Barkapitalerhöhung um bis zu 674.188 neue Aktien zu 6,50 Euro je Aktie – Bruttoemissionserlös von bis zu 4,38 Mio. Euro

Bezugsfrist vom 26. Oktober bis 9. November 2026, Bezugsverhältnis 5:1 und zusätzliche Mehrbezugsoption für Aktionäre

Kapitalerhöhung soll weitere Akquisitionen im attraktiven Light-Industrial-Markt ermöglichen

Digitale Zwillinge, KI-Kompetenz und standardisierte Prozesse bilden bereits heute die Grundlage für eine effiziente Skalierung des Portfolios Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP, "BENO" oder "Gesellschaft"), ein auf betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager, konkretisiert die Durchführung der am 13. Oktober 2026 angekündigten Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025/I.

Das Grundkapital soll durch Ausgabe von bis zu 674.188 neuen Aktien von derzeit 3.386.790 Euro auf bis zu 4.060.978 Euro erhöht werden. Der Bezugspreis beträgt 6,50 Euro je Aktie. Bei vollständiger Platzierung ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 4,38 Mio. Euro.

Attraktives Marktumfeld für weiteres Wachstum

Die Assetklasse Light Industrial gewinnt zunehmend die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren. Gleichzeitig bietet der deutsche Markt nach Einschätzung von BENO weiterhin attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Hochwertige Bestandsimmobilien sind vielfach zu Preisen deutlich unter den Kosten vergleichbarer Neubauten verfügbar. Hohe Baukosten, begrenzte Flächenverfügbarkeit und steigende Anforderungen an die Energie- und Digitalinfrastruktur stärken die Bedeutung geeigneter Bestandsstandorte.

„Wir sehen derzeit attraktive Möglichkeiten, hochwertige Light-Industrial-Immobilien zu wirtschaftlich interessanten Konditionen zu erwerben. In den vergangenen Jahren haben wir nicht nur unser Portfolio weiterentwickelt, sondern auch umfassende Kompetenzen im Einsatz digitaler Zwillinge und KI-gestützter Werkzeuge aufgebaut. Diese Technologien sind bereits in unsere operativen Prozesse integriert und ermöglichen uns, auch kleinteilige Immobilienportfolios effizient zu bewirtschaften. Mit der Kapitalerhöhung wollen wir die Voraussetzungen schaffen, unser Portfolio deutlich auszubauen“, erklärt Michael Bussmann, Vorstand der BENO.

BENO hat in den vergangenen rund zwölf Monaten fünf Immobilienfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 28 Mio. Euro abgeschlossen und durch vier Refinanzierungen rund 16 Mio. Euro freie Liquidität mobilisiert. Im August 2026 wurde mit dem Erwerb einer Light-Industrial-Immobilie in Roth bei Nürnberg zum 8,6-Fachen der vereinbarten Jahresnettokaltmiete die nächste Expansionsphase eingeleitet.

Die Kapitalerhöhung ergänzt die vorhandenen Finanzierungsspielräume um zusätzliches Eigenkapital. Der erwartete Nettoemissionserlös von rund 4,23 Mio. Euro soll vollständig zur Finanzierung des laufenden Geschäfts, insbesondere für weitere Immobilienankäufe, Photovoltaikanlagen und die Stärkung der Eigenkapitalquote, eingesetzt werden.

Bezugspreis unter den ausgewiesenen Substanzwerten

Der Bezugspreis von 6,50 Euro liegt unter den zuletzt ausgewiesenen Substanzwerten der Gesellschaft. Zum 31. Dezember 2025 betrug das bilanzielle Eigenkapital rund 10,04 Euro je Aktie. Dies entspricht einem rechnerischen Abschlag von rund 35 Prozent. Die historischen Werte stellen keine Aussage über den aktuellen Börsenwert oder die künftige Wertentwicklung dar.

Bezugsfrist und Mehrbezugsoption

Die bestehenden Aktionäre erhalten ein gesetzliches Bezugsrecht im Verhältnis von 5:1. Jeweils fünf bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zum Preis von 6,50 Euro.

Die Bezugsfrist beginnt am 26. Oktober 2026 und endet am 9. November 2026. Die Ausübung erfolgt über die jeweilige depotführende Bank.

Aktionäre und Investoren, die die Aktie spätestens am 23. Oktober 2026 über die Börse erwerben, können an der Barkapitalerhöhung teilnehmen und entsprechende Bezugsrechte erhalten.

Als Bezugsstelle fungiert die ODDO BHF SE, Frankfurt am Main.

Zusätzlich können bestehende Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist einen Mehrbezug anmelden und damit weitere neue Aktien zum Bezugspreis von 6,50 Euro zeichnen. Eine Zuteilung erfolgt nur, soweit nach Ausübung der gesetzlichen Bezugsrechte neue Aktien verfügbar bleiben. Bei Überzeichnung legt der Vorstand die Zuteilungskriterien fest. Ein Anspruch auf Zuteilung besteht nicht.

Nicht platzierte Aktien können anschließend ausgewählten Investoren im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis von mindestens 6,50 Euro je Aktie angeboten werden. Die Gesellschaft sieht darin zugleich die Möglichkeit, ihre Aktionärsbasis zu verbreitern.

Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 voll gewinnanteilberechtigt und mit den gleichen Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet. Ihre Lieferung erfolgt nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.

Wertpapier-Informationsblatt und Bezugsangebot

Das von der BaFin am 6. Oktober 2026 zur Veröffentlichung gestattete Wertpapier-Informationsblatt sowie das vollständige Bezugsangebot stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.beno-gruppe.de/investoren/

Aktionäre sollten vor einer Entscheidung die vollständigen Angebotsbedingungen und insbesondere die dargestellten Risiken sorgfältig lesen sowie die Fristen ihrer Depotbank beachten.

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien in Deutschland spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management.

Digitale Zwillinge, KI-gestützte Werkzeuge und standardisierte Prozesse ermöglichen eine standortübergreifende, effiziente Bewirtschaftung und schaffen die Grundlage für weiteres Portfoliowachstum.

Das Portfolio umfasst derzeit dreizehn Standorte mit rund 165.000 m² Nutzfläche und rund 40 Mietern. Der Verkehrswert beläuft sich auf rund 91,48 Mio. Euro.

Kontakt / Investor Relations

BENO Holding AG

Florian Renner

Brienner Straße 7

80333 München

Telefon: +49 89 20 500 410

E-Mail:

Website:

WICHTIGE HinweisE

Diese Corporate News dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar. Diese Corporate News stellt kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß dem Wertpapierprospektgesetz bzw. der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung („Prospektverordnung“) dar. Die BENO Holding AG wird keinen Prospekt in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das Bezugsangebot erstellen und veröffentlichen. Ein solcher Prospekt steht somit auch nicht als Informationsgrundlage für die Ausübung des Bezugsrechts oder den Erwerb der neuen Aktien zur Verfügung.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei (Art. 3 Absatz 2 der Prospektverordnung iVm § 4 des Wertpapierprospektgesetzes) und ausschließlich in Deutschland auf Grundlage des veröffentlichten Wertpapier-Informationsblatts. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt kein öffentliches Angebot. Es wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts wurde von der BaFin nicht geprüft.

Der Erwerb von Aktien ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Für das Bezugsangebot gelten die im vollständigen Bezugsangebot und im Wertpapier-Informationsblatt dargestellten Bedingungen und Verkaufsbeschränkungen. Den Bezugsberechtigten wird empfohlen, das Bezugsangebot, das Wertpapier-Informationsblatt, einschließlich des Jahresabschlusses 2025, sowie die weiteren auf der vorgenannten Internetseite der BENO Holding AG veröffentlichten Informationen wie den Konzernabschluss 2025, die die Halbjahresinformation zum 30. Juni 2026, sowie die dort veröffentlichten Ad-hoc- und Pressemitteilungen der BENO Holding AG, aufmerksam zu lesen und sich vor der Ausübung ihres Bezugsrechts umfassend über die BENO Holding AG zu informieren.

Insbesondere ist diese Mitteilung nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika bestimmt.

Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP, "" oder ""), ein auf betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager, konkretisiert die Durchführung der am 13. Oktober 2026 angekündigten Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025/I.Das Grundkapital soll durch Ausgabe von bis zu 674.188 neuen Aktien von derzeit 3.386.790 Euro auf bis zu 4.060.978 Euro erhöht werden. Der Bezugspreis beträgt 6,50 Euro je Aktie. Bei vollständiger Platzierung ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 4,38 Mio. Euro.Die Assetklasse Light Industrial gewinnt zunehmend die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren. Gleichzeitig bietet der deutsche Markt nach Einschätzung von BENO weiterhin attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Hochwertige Bestandsimmobilien sind vielfach zu Preisen deutlich unter den Kosten vergleichbarer Neubauten verfügbar. Hohe Baukosten, begrenzte Flächenverfügbarkeit und steigende Anforderungen an die Energie- und Digitalinfrastruktur stärken die Bedeutung geeigneter Bestandsstandorte.„Wir sehen derzeit attraktive Möglichkeiten, hochwertige Light-Industrial-Immobilien zu wirtschaftlich interessanten Konditionen zu erwerben. In den vergangenen Jahren haben wir nicht nur unser Portfolio weiterentwickelt, sondern auch umfassende Kompetenzen im Einsatz digitaler Zwillinge und KI-gestützter Werkzeuge aufgebaut. Diese Technologien sind bereits in unsere operativen Prozesse integriert und ermöglichen uns, auch kleinteilige Immobilienportfolios effizient zu bewirtschaften. Mit der Kapitalerhöhung wollen wir die Voraussetzungen schaffen, unser Portfolio deutlich auszubauen“, erklärt Michael Bussmann, Vorstand der BENO.BENO hat in den vergangenen rund zwölf Monaten fünf Immobilienfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 28 Mio. Euro abgeschlossen und durch vier Refinanzierungen rund 16 Mio. Euro freie Liquidität mobilisiert. Im August 2026 wurde mit dem Erwerb einer Light-Industrial-Immobilie in Roth bei Nürnberg zum 8,6-Fachen der vereinbarten Jahresnettokaltmiete die nächste Expansionsphase eingeleitet.Die Kapitalerhöhung ergänzt die vorhandenen Finanzierungsspielräume um zusätzliches Eigenkapital. Der erwartete Nettoemissionserlös von rund 4,23 Mio. Euro soll vollständig zur Finanzierung des laufenden Geschäfts, insbesondere für weitere Immobilienankäufe, Photovoltaikanlagen und die Stärkung der Eigenkapitalquote, eingesetzt werden.Der Bezugspreis von 6,50 Euro liegt unter den zuletzt ausgewiesenen Substanzwerten der Gesellschaft. Zum 31. Dezember 2025 betrug das bilanzielle Eigenkapital rund 10,04 Euro je Aktie. Dies entspricht einem rechnerischen Abschlag von rund 35 Prozent. Die historischen Werte stellen keine Aussage über den aktuellen Börsenwert oder die künftige Wertentwicklung dar.Die bestehenden Aktionäre erhalten ein gesetzliches Bezugsrecht im Verhältnis von 5:1. Jeweils fünf bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zum Preis von 6,50 Euro.Die Bezugsfrist beginnt am 26. Oktober 2026 und endet am 9. November 2026. Die Ausübung erfolgt über die jeweilige depotführende Bank.Aktionäre und Investoren, die die Aktie spätestens am 23. Oktober 2026 über die Börse erwerben, können an der Barkapitalerhöhung teilnehmen und entsprechende Bezugsrechte erhalten.Als Bezugsstelle fungiert die ODDO BHF SE, Frankfurt am Main.Zusätzlich können bestehende Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist einen Mehrbezug anmelden und damit weitere neue Aktien zum Bezugspreis von 6,50 Euro zeichnen. Eine Zuteilung erfolgt nur, soweit nach Ausübung der gesetzlichen Bezugsrechte neue Aktien verfügbar bleiben. Bei Überzeichnung legt der Vorstand die Zuteilungskriterien fest. Ein Anspruch auf Zuteilung besteht nicht.Nicht platzierte Aktien können anschließend ausgewählten Investoren im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis von mindestens 6,50 Euro je Aktie angeboten werden. Die Gesellschaft sieht darin zugleich die Möglichkeit, ihre Aktionärsbasis zu verbreitern.Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos.Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 voll gewinnanteilberechtigt und mit den gleichen Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet. Ihre Lieferung erfolgt nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.Das von der BaFin am 6. Oktober 2026 zur Veröffentlichung gestattete Wertpapier-Informationsblatt sowie das vollständige Bezugsangebot stehen unter folgendem Link zur Verfügung:Aktionäre sollten vor einer Entscheidung die vollständigen Angebotsbedingungen und insbesondere die dargestellten Risiken sorgfältig lesen sowie die Fristen ihrer Depotbank beachten.Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien in Deutschland spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management.Digitale Zwillinge, KI-gestützte Werkzeuge und standardisierte Prozesse ermöglichen eine standortübergreifende, effiziente Bewirtschaftung und schaffen die Grundlage für weiteres Portfoliowachstum.Das Portfolio umfasst derzeit dreizehn Standorte mit rund 165.000 m² Nutzfläche und rund 40 Mietern. Der Verkehrswert beläuft sich auf rund 91,48 Mio. Euro.BENO Holding AGFlorian RennerBrienner Straße 780333 MünchenTelefon: +49 89 20 500 410E-Mail: ir@beno-gruppe.de Website: www.beno-gruppe.de

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