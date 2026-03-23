EQS-News: Bio-Gate AG steigert im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und begrenzt den Verlust

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Bio-Gate AG steigert im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und begrenzt den Verlust



20.04.2026 / 15:02 CET/CEST

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PRESSEINFORMATION

Bio-Gate AG steigert im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und begrenzt den Verlust

Jahresumsatz steigt um über 4 Prozent auf 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro)

Umsatz im 2. Halbjahr legt um 8 Prozent auf fast 4,0 Mio. Euro zu

Starke Umsatzzuwächse bei Tierpflege durch Ausbau des Geschäfts in Europa und Nordamerika

Nürnberg/Bremen, 20. April 2026 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, hat auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen den Konzernumsatz um 4,2 Prozent auf 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro) gesteigert und den Konzernverlust auf -1,2 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro) begrenzt.

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Die insgesamt verbesserte operative Entwicklung zum Vorjahr wurde von einem starken Veterinärgeschäft getragen. Der signifikante Umsatzzuwachs im Veterinärgeschäft von 48 Prozent trug dazu bei, Rückgänge im Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege mehr als zu kompensieren. Umsatzzuwächse verzeichneten ebenfalls die Bereiche Medizintechnik und die Labordienstleistungen der Tochtergesellschaft QualityLabs.

Beim Ergebnis profitierte die Bio-Gate AG im vergangenen Geschäftsjahr bereits vom Ausbau der Produktionskapazitäten am Standort in Bremen und von der insgesamt höheren Wertschöpfungstiefe. Besonders in der zweiten Jahreshälfte gelang neben einer Umsatzsteigerung von 8 Prozent ebenfalls eine deutliche Ergebnisverbesserung. Auf Jahressicht reflektiert die Ergebnisverbesserung auf Ebene EBITDA mit -896 TEUR (Vorjahr: -1.304 TEUR) auch die Wirkung der im Jahresverlauf umgesetzten Maßnahmen zur Kostensenkung. Damit hat Bio-Gate die operative Verlustbasis im Jahresverlauf reduziert und den Abstand zum operativen Break-even bereits im zweiten Jahr in Folge spürbar verringert.

Die endgültigen Geschäftszahlen für 2025 sowie weitere Details zu den Geschäftsfeldern und der Ausblick für das Jahr 2026 werden Ende April/Anfang Mai veröffentlicht. Am 23. April nimmt die Bio-Gate AG an der 41. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) der GBC AG teil und präsentiert ihr Geschäftsmodell und die weiteren Wachstumsaussichten.

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Kontakt:

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Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

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Mobil +49 (0)152 34221966

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Presse@bio-gate.de

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Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von „U.S. persons“ angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.