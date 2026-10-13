EQS-News: Borussia Dortmund verlängert mit Niko Kovac bis 2029

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Personalie

Borussia Dortmund verlängert mit Niko Kovac bis 2029



13.10.2026 / 11:00 CET/CEST

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Werbung Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und haben ihren ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Die Verträge der Co-Trainer Robert Kovac und Filip Tapalovic wurden ebenfalls bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Dortmund, den 13. Oktober 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations Kontakt:Dr. Robin StedenSyndikusrechtsanwalt / Investor Relations

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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