EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Erfolgreicher Abschluss des öffentlichen Aktienrückkaufangebots mit einem Volumen von rund € 90 Mio.

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Brockhaus Technologies AG: Erfolgreicher Abschluss des öffentlichen Aktienrückkaufangebots mit einem Volumen von rund € 90 Mio.



14.10.2026 / 17:35 CET/CEST

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Werbung Brockhaus Technologies AG: Erfolgreicher Abschluss des öffentlichen Aktienrückkaufangebots mit einem Volumen von rund € 90 Mio. Das Aktienrückkaufangebot wurde deutlich überzeichnet und das angekündigte Rückkaufvolumen von rund € 90 Mio. vollständig ausgeschöpft

BKHT erwirbt insgesamt 3.592.000 eigene Aktien; dies entspricht ca. 34,4% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft

Die zurückerworbenen Aktien werden entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 19. August 2026 eingezogen Frankfurt am Main, 14. Oktober 2026. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat ihr öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot umfasste den Rückerwerb von bis zu 3.592.000 eigenen Aktien zu einem Preis von € 25,00 je Aktie und einem Volumen von rund € 90 Mio. Bis zum Ablauf der Annahmefrist am 9. Oktober 2026 um 24:00 Uhr (MESZ) wurden der Gesellschaft insgesamt 7.788.102 Aktien wirksam angedient. Das Aktienrückkaufangebot war damit deutlich überzeichnet.



Unter Ausübung von Andienungsrechten im Verhältnis 3:1 wurden von der Gesellschaft insgesamt 3.373.688 Aktien zurückerworben. Für die Schlussverteilung, für die keine Andienungsrechte erforderlich waren, standen damit noch weitere 218.312 Aktien zum Rückerwerb zur Verfügung. Aufgrund der Überzeichnung der Schlussverteilung (4.414.414 Aktien) konnten die entsprechenden Annahmeerklärungen nur anteilig berücksichtigt werden. Die Zuteilungsquote für die Schlussverteilung beträgt ca. 4,95%.



Insgesamt hat Brockhaus Technologies 3.592.000 eigene Aktien erworben. Dies entspricht ca. 34,4% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.



Der Kaufpreis für die angedienten und berücksichtigten Aktien wird voraussichtlich bis zum 20. Oktober 2026 auf dem Konto der jeweiligen Depotbank bei Clearstream zur Verfügung stehen. Der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des jeweiligen Aktionärs hängt von dessen Depotbank ab. Insgesamt werden 4.196.102 nicht berücksichtigte Aktien in die ursprüngliche ISIN DE000A2GSU42 zurückgebucht.



Die im Rahmen des Aktienrückkaufangebots erworbenen Aktien werden nach Abschluss der Abwicklung und Erfüllung der maßgeblichen Voraussetzungen entsprechend dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. August 2026 eingezogen. Dadurch wird das Grundkapital der Gesellschaft um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag herabgesetzt.



„Mit dem Aktienrückkauf setzen wir den Beschluss der Hauptversammlung um und lassen unsere Aktionäre unmittelbar und in erheblichem Umfang an den Nettoerlösen aus den erfolgreichen Veräußerungen der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe teilhaben. Die beschlossene Bilanzoptimierung eröffnet uns zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für strategische Wachstumsinitiativen sowie mögliche weitere Kapitalrückführungen an unsere Aktionäre im Jahr 2027“, kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.



Der Verkauf der ca. 52%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an DECATHLON PULSE wurde zum 30. Juni 2026 vollzogen. Die Ermittlung des finalen Kaufpreises steht aktuell noch aus und kann zu Anpassungszahlungen führen.



Die Bekanntmachung über das Endergebnis des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sowie weitere Informationen zum Aktienrückkaufangebot finden Sie auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations. Die deutsche Fassung der Ergebnisbekanntmachung wird zudem im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com.



Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com Werbung

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