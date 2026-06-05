EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre

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Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre



08.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre



Frankfurt am Main, 8. Juni 2026. Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, „BKHT“ oder die „Gesellschaft“) strebt bei Vorliegen der rechtlichen und bilanziellen Voraussetzungen an, einen Betrag von insgesamt ca. € 180 Mio. aus dem am 30. Juni 2026 erwarteten Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre zurückzuführen. Zu diesem Zweck soll der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. August 2026 eine Kombination von Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgelegt werden, die eine Rückführung der Zuflüsse zum frühestmöglichen Zeitpunkt ermöglichen soll.



„Weitere Details zu den geplanten Maßnahmen wird die Gesellschaft nach dem Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe am 30. Juni 2026, spätestens jedoch mit der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026, bekannt geben. Die Umsetzung der Maßnahmen setzt unter anderem entsprechende zustimmende Beschlüsse der Hauptversammlung voraus“, kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus.



Auf diese Weise werden die Aktionäre an den Nettoerlösen von ca. € 180 Mio. aus den erfolgreichen Veräußerungen von Palas, einem Anbieter von Mess- und Analysetechnik für Luftqualität und Partikelmessung, sowie Bikeleasing, einer führenden digitalen Plattform für das Leasing von Mitarbeiter-Benefits, beteiligt. In beide Unternehmen wurden zusammen ca. € 120 Mio. Eigenkapital investiert (Palas: € 18 Mio. und Bikeleasing: € 102 Mio.), aus denen vorbehaltlich des Vollzugs der Bikeleasing-Transaktion insgesamt ca. € 300 Mio. erlöst werden. In Summe entspräche dies einem Money Multiple von 2,5x.



Mit Blick auf die verbleibende Tochtergesellschaft IHSE verfolgt BKHT das Ziel, den Technologieführer für hochperformante Datenübertragung in „mission-critical“ Anwendungsbereichen operativ wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen und strategisch zu einem Hightech-Defence-Unternehmen weiterzuentwickeln. Mit der Vervollständigung des Managementteams durch Dr. Thomas Niessen als neuen CEO und der damit abgeschlossenen Management-Transformation im zweiten Quartal 2026 profitiert IHSE zunehmend von einem wachsenden Defense-Geschäft, das mittlerweile ca. 50% des Gruppenumsatzes ausmacht.



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

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