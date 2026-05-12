EQS-News: CANCOM SE: CANCOM steigert operative Profitabilität in Q1.26 deutlich
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EQS-News: CANCOM SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
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CANCOM SE: CANCOM steigert operative Profitabilität in Q1.26 deutlich
München, 13. Mai 2026 – Die CANCOM SE hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ihre operative Profitabilität deutlich gesteigert. Bei einem nahezu stabilen Umsatzniveau erhöhte der Konzern sämtliche wesentlichen Ergebniskennzahlen signifikant. Maßgeblich hierfür waren insbesondere der gestiegene Rohertrag sowie eine weiterhin disziplinierte Kostensteuerung.
Der Umsatz der CANCOM Gruppe im Q1.26 erreicht den Wert von 407,0 Mio. € (Q1.25: 410,5 Mio. €). Dank einer generell positiven Margenentwicklung sowie einer starken Nachfrage nach Software, die bedingt durch IFRS 15 Bilanzierungseffekte nicht im Umsatz abgebildet ist, erreichte der Rohertrag 174,7 Mio. € (Q1.25: 169,2 Mio. €), was einer Rohertragsmarge von 42,7 % entspricht.
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Kostendisziplin und fortwirkende positive Effekte der Restrukturierungsmaßnahmen aus 2025 führten zu stabilen Aufwendungen im Q1.26. In Summe stieg das EBITDA der CANCOM Gruppe deutlich um 28,1 % auf 27,0 Mio. € (Q1.25: 21,1 Mio. €) bei einer EBITDA Marge von 6,6 % (Q1.25: 5,1 %). Ebenso stieg das EBITA sehr deutlich um 69,2 % auf 13,2 Mio. € sowie das EBIT um 107,4 % auf 11,2 Mio. € im Q1.26.
Deutliches Ergebniswachstum im Segment Deutschland
Im Geschäftssegment Deutschland erzielte die CANCOM Gruppe im Q1.26 einen soliden Umsatzanstieg auf 265,4 Mio. € (Q1.25: 250,6 Mio. €). Das EBITDA stieg sehr deutlich auf 15,4 Mio. € (Q1.25: 8,9 Mio. €), was sich in einer verbesserten EBITDA Marge von 5,8 % nach 3,5 % im Vorjahresquartal widerspiegelt. Im Geschäftssegment International lag der Umsatz im Q1.26 bei 141,6 Mio. € (Q1.25: 159,9 Mio. €). Das EBITDA belief sich auf 11,6 Mio. € (Q1.25: 12,2 Mio. €). Die EBITDA Marge verbesserte sich trotz des geringeren Umsatzvolumens auf 8,2 % (Q1.25: 7,6 %).
„Im ersten Quartal 2026 haben wir unsere Profitabilität spürbar gesteigert und die Ergebnisqualität deutlich verbessert. Das zeigt, dass unser Geschäftsmodell auch in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld belastbar ist. Der aktuelle starke Auftragsbestand unterstützt diese Entwicklung. Entscheidend dafür waren die konsequente Umsetzung unseres Kosten- und Effizienzprogramms sowie eine klare operative Disziplin“, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.
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Resiliente Bilanzstruktur und bestätigter Ausblick
Die solide Kundennachfrage spiegelt sich auch im operativen Cashflow wider, der einen Wert von -60,0 Mio. € (Q1.25: 3,1 Mio. €) erreichte. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten betrug 106,6 Mio. € zum Ende des Q1.26.
Trotz steigender Preise insbesondere für Infrastruktur- und Speicherkomponenten zeigte sich die Nachfrage im ersten Quartal stabil. Der gute Auftragsbestand bestätigt diese Entwicklung über das Quartal hinaus und zeigt, dass die CANCOM Gruppe auch unter den weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen gut agiert.
Vor diesem Hintergrund sowie der unveränderten Einschätzung der wirtschaftlichen als auch der branchenspezifischen Rahmenbedingungen bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, wie sie im Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht wurde:
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Über CANCOM
Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.
Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDax und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
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13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)89/54054-0
|Fax:
|+49-(0)89/54054-5119
|E-Mail:
|info@cancom.de
|Internet:
|http://www.cancom.de
|ISIN:
|DE0005419105
|WKN:
|541910
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326468
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2326468 13.05.2026 CET/CEST
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