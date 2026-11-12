EQS-News: CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: CANCOM SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Werbung
CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen
München, 12. November 2026 – Die CANCOM Gruppe erzielte im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 412,0 Mio. € (Q3 2025: 423,9 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Rohertrag belief sich auf 162,3 Mio. € (Q3 2025: 168,8 Mio. €), die Rohertragsmarge blieb mit 39,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu stabil (Q3 2025: 39,8 %). Das EBITDA erreichte 24,1 Mio. € (Q3 2025: 27,1 Mio. €), entsprechend einer EBITDA-Marge von 5,9 % (Q3 2025: 6,4 %). Das EBITA lag bei 10,8 Mio. € (Q3 2025: 13,4 Mio. €).
Segment Deutschland steigert EBITDA im dritten Quartal
Im Geschäftssegment Deutschland lag der Umsatz im dritten Quartal 2026 bei 273,3 Mio. € (Q3 2025: 280,0 Mio. €). Das EBITDA stieg um 8,8 % auf 14,5 Mio. € (Q3 2025: 13,3 Mio. €), die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,3 % (Q3 2025: 4,8 %). Im Geschäftssegment International belief sich der Umsatz auf 138,7 Mio. € (Q3 2025: 143,9 Mio. €). Das EBITDA erreichte 9,7 Mio. € (Q3 2025: 13,8 Mio. €), entsprechend einer EBITDA-Marge von 7,0 % (Q3 2025: 9,6 %).
Werbung
"Die verhaltene Nachfragedynamik und längere Entscheidungszyklen unserer Kunden haben unsere Umsatzentwicklung im dritten Quartal stärker beeinflusst als erwartet. Für das Gesamtjahr halten wir an unseren Profitabilitätszielen fest. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Chancen in unseren strategischen Geschäftsfeldern gezielt zu nutzen, unsere operative Leistungsfähigkeit zu stärken und unsere Kostenstrukturen konsequent zu steuern“, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.
Profitabilität in den ersten neun Monaten deutlich verbessert
In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Konzernumsatz auf 1.187,9 Mio. € (9M 2025: 1.227,7 Mio. €). Der Rohertrag lag mit 505,6 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 504,7 Mio. €). Das EBITDA stieg um 14,9 % auf 73,4 Mio. € (9M 2025: 63,9 Mio. €), während sich die EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 6,2 % verbesserte. Das EBITA erhöhte sich um 36,8 % auf 32,3 Mio. € und das EBIT um 59,2 % auf 27,0 Mio. €.
Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der weiterhin verhaltenen Nachfragedynamik hat der Vorstand am 26. Oktober 2026 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Die Prognosen für EBITDA und EBITA wurden bestätigt. Der Vorstand erwartet nun folgende Entwicklung:
Werbung
_______________________________
Über CANCOM
Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace. Ergänzt wird das Portfolio durch Dienstleistungen entlang des gesamten IT-Lifecycles – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfassenden Expertise, mit der individuelle Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.
Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
Kontakt
Hinweis
Datenschutzhinweis
Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)89/54054-0
|Fax:
|+49-(0)89/54054-5119
|E-Mail:
|info@cancom.de
|Internet:
|http://www.cancom.de
|ISIN:
|DE0005419105
|WKN:
|541910
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|EQS News ID:
|2433186
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433186 12.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen