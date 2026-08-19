EQS-News: CENIT AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung
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EQS-News: CENIT Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
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Stuttgart, 19. August 2026 – Die CENIT AG hat ihre am 7. Juli 2026 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen der Bezugsfrist vom
Die Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich bis zum 28.08.2026 erfolgen. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach dieser Registereintragung und der Einbeziehung der neuen Aktien in die Girosammelverwahrung bei Clearstream.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.
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Zusätzliche Erläuterungen:
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CENIT Aktiengesellschaft
|Industriestraße 52 - 54
|70565 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 78 25 - 30
|Fax:
|+49 (0)711 78 25 - 4000
|E-Mail:
|aktie@cenit.de
|Internet:
|www.cenit.com
|ISIN:
|DE0005407100
|WKN:
|540710
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200KYFPOLFJNEWL98
|EQS News ID:
|2385960
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385960 19.08.2026 CET/CEST
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