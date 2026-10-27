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EQS-News: CEOTRONICS erhält Rahmenvertrag über ca. € 1 Mio.

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CEOTRONICS AG
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EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS erhält Rahmenvertrag über ca. € 1 Mio.

27.10.2026 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Das 100 %-ige Tochterunternehmen der CEOTRONICS AG, die CEOTRONICS S.L., erhielt vom staatlichen Unternehmen Canal de Isabel II einen Rahmenvertrag zur Lieferung von Schädeldeckenmikrofon-Systemen „CT-ContactCom“ und „CT-SkullMike“ sowie „CT-MultiCom“ im Wert von ingsesamt ca. € 1 Mio. In den Auftragsbestand wird nur das verbindliche/garantierte Abnahmevolumen in Höhe von ca. T€ 700 aufgenommen.

Der Rahmenvertrag läuft über 4 Jahre und wird ab dem Q3 des Geschäftsjahres 2026/27 umsatzwirksam.

Die Endnutzer der zu liefernden CEOTRONICS-Produkte werden die Notfalldienste der Region Madrid sein, darunter die Feuerwehr, die Waldschutzbehörde, der Rettungsdienst SUMMA 112, der Zivilschutz und die allgemeine Straßenverkehrsbehörde.

„Es freut uns sehr, dass das seit 1992 bestehende und in Madrid ansässige Tochterunternehmen der CEOTRONICS AG die Notfalldienste der Region Madrid erneut mit zuverlässigen Kommunikationsystem ausrüsten darf“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2422958

 
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2422958  27.10.2026 CET/CEST

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03.06.26 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
03.02.26 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
19.12.25 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
10.12.25 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
29.09.25 CeoTronics Kaufen BankM - Repräsentanz der biw AG

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