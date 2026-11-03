EQS-News: Cherry SE treibt Transformationsprogramm „Blossom“ voran: Fokus auf profitables Wachstum im Peripheriegeschäft

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Cherry SE treibt Transformationsprogramm „Blossom“ voran: Fokus auf profitables Wachstum im Peripheriegeschäft



03.11.2026 / 09:02 CET/CEST

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München, 03.11.2026 – Cherry SE hat die nächsten Maßnahmen des Transformationsprogramms „Blossom“ beschlossen. Nach soliden Margenverbesserungen in den vergangenen Quartalen stellt das Unternehmen sein Peripheriegeschäft nun grundlegend neu auf, um es nachhaltig in die Gewinnzone zu führen. Im Zuge dessen wird Cherry seine Organisation vereinfachen und die Zahl der Arbeitsplätze reduzieren.



In den ersten neun Monaten 2026 konnte die Cherry SE auf Konzernebene nach den vorläufigen und ungeprüften Zahlen die Bruttomarge um 7,4 Prozentpunkte steigern und das bereinigte Konzern-EBITDA auf -6,9 Mio. Euro verbessern (Vorjahr: -11,9 Mio. Euro). Der Konzernumsatz sank auf 58,9 Mio. Euro (Vorjahr: 70,7 Mio. Euro), vor allem durch den gezielten Abbau von Lagerbeständen im Handel im Peripheriegeschäft. Für dieses niedrigere Umsatzniveau sind die Strukturen im Bereich Peripherals jedoch weiterhin zu komplex und zu kostenintensiv. Zugleich bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll.



Diese Themen geht Cherry mit dem bereits vorgestellten Transformationsprogramm Blossom aktiv an. Neben vier Wachstumsinitiativen in den Regionen Americas, EMEA und APAC sowie im Produktsegment Security & Industry sieht das Programm eine grundlegende Neugestaltung der Kostenstrukturen vor. Ziel ist dabei unter anderem eine schlankere Organisation mit weniger Hierarchieebenen und klaren Verantwortlichkeiten, die zum heutigen Umsatzniveau passt, mehr Effizienz ermöglicht und Mittel für Investitionen in Wachstumsfelder freisetzt. Dazu gehört auch eine Reduzierung von Arbeitsplätzen, die Cherry im Einklang mit den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen umsetzen wird. Mit der neuen Zielorganisation soll das Peripheriegeschäft ab 2027 operativ profitabel sein.



Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: „Wir haben unsere Margen verbessert und unsere Kosten gesenkt, aber das reicht noch nicht, um nachhaltig profitabel zu werden. Deshalb gehen wir jetzt den nächsten, notwendigen Schritt. Dass er auch Arbeitsplätze kostet, bedauern wir sehr. Mit einer fokussierten Aufstellung schaffen wir die Grundlage, um in unserem Peripheriegeschäft wieder zu wachsen.“



Unabhängig davon entwickelt sich der Geschäftsbereich Digital Health & Solutions weiterhin positiv und steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um rund 37 Prozent auf 8,9 Mio. Euro. Der Verkaufsprozess für diesen Bereich läuft unverändert weiter.

Über Cherry

Die Cherry SE (ISIN: DE000A41YFJ9) ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

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P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 898

E: ir@cherry.de





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