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EQS-News: clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen

15.04.26 08:48 Uhr
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EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag
clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen

15.04.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen

Frankfurt, 15. April 2026 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien, hat für insgesamt fünf Wind- und Solarparks neue Power Purchase Agreements (PPAs) zu attraktiven Konditionen abgeschlossen. Die Vereinbarungen erhöhen die Stabilität der künftigen Cashflows und unterstützen damit die langfristig ausgerichtete Dividendenstrategie des Unternehmens. Gleichzeitig reflektieren sie das attraktive Marktumfeld für Stromverträge.

Die neu abgeschlossenen PPAs umfassen die deutschen Solarparks Klettwitz Nord (90 MW), Alsweiler (10 MW), Lohne (8,6 MW) und Triticum (16,8 MW) sowie den Irischen Windpark Glenough (35 MW) mit Laufzeiten zwischen neun und zwölf Monaten.

Die Mehrerlöse in den jeweiligen Vertragszeiträumen führen zu einem zusätzlichen Ergebnisbeitrag von über 0,7 Mio. EUR gegenüber den vorherigen Budgetannahmen. Die positiven Effekte resultieren aus dem derzeitigen Umfeld am europäischen Strommarkt sowie einer aktiven Vermarktungsstrategie.

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: „Die aktuellen Vertragsabschlüsse zeigen, dass wir Opportunitäten am Markt schnell und gezielt wahrnehmen sowie gleichzeitig die Stabilität unserer Erträge erhöhen können. Damit sichern wir planbare Cashflows und können unsere Aktionärinnen und Aktionäre an steigenden Strompreisen beteiligen. Wir beobachten die Situation am Markt weiterhin genau, um bei zukünftigen Möglichkeiten erneut agieren zu können.“

Die Entwicklung unterstreicht die Positionierung von clearvise als Produzent von Erneuerbaren Energien im Rahmen einer YieldCo-Strategie. Der Fokus liegt nun darauf, die operative Performance zu stabilisieren und die Grundlage für eine verlässliche und langfristig ausgerichtete Dividendenentwicklung kontinuierlich zu stärken.
Über clearvise
Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).


Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt
   
clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH
  Alexander Neblung
Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70
E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de
E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com

15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 247439232
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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