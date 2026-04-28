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EQS-News: coinIX GmbH & Co. KG: coinIX erweitert den Aufsichtsrat mit Heinz-Gerd Pinkernell

05.06.26 14:57 Uhr
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EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
coinIX GmbH & Co. KG: coinIX erweitert den Aufsichtsrat mit Heinz-Gerd Pinkernell

05.06.2026 / 14:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 05.06.2026: Die coinIX GmbH & Co. KG begrüßt Heinz-Gerd Pinkernell als weiteres Aufsichtsratsmitglied. Die Erweiterung beruht auf einer Entsendung durch die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft, die von ihrem satzungsmäßigen Entsendungsrecht Gebrauch gemacht und Heinz-Gernd Pinkernell mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2026 in den Aufsichtsrat entsendet.

Zur Person

Heinz-Gerd Pinkernell (Jahrgang 1970) ist Rechtsanwalt und Partner der LPA Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater in Frankfurt. Er blickt auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarktrecht, im Investmentrecht sowie im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht zurück. Nach Stationen als Syndikus in der HypoVereinsbank-Gruppe und als General Counsel der MPC Capital AG, Hamburg, berät er seit 2010 bei der LPA Emittenten, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wertpapierinstitute und Finanzdienstleister bei der Strukturierung und regulatorischen Begleitung von Kapitalanlage- und Investmentprodukten. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei digitale Kapitalmarktprodukte, tokenisierte Kapitalanlagen und Kryptowerte.

Moritz Schildt, CEO der coinIX GmbH & Co. KG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit Heinz-Gerd Pinkernell einen ausgewiesenen Experten im Kapitalmarkt- und Aufsichtsrecht für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. In einer Phase, in der sich Investoren immer stärker für Möglichkeiten interessieren, über regulierte Instrumente im Markt für Krypto- und Blockchain-Investments aktiv zu werden, ist seine Unterstützung von besonderem Wert."

Über coinIX GmbH & Co. KG
Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 gegründet und ist auf Investitionen in Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte spezialisiert. Das Team vereint Expertise in Asset Management, Venture Capital und aufstrebenden Technologien. coinIX investiert in Kryptowährungen, Token-Projekte und Blockchain-Startups. Die Aktie ist an den Börsen in Düsseldorf, Berlin und München notiert (WKN: A2LQ1G | ISIN: DE000A2LQ1G5 | Ticker: XCX). Weitere Informationen: www.coinix.capital

Kontakt
coinIX GmbH & Co. KG An der Alster 1 | 20099 Hamburg
Moritz Schildt, CEO, ms@nord-ix.com, Tel: +494063794780
 

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA
An der Alster 1
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49-40-63794780
E-Mail: mail@coinix.capital
Internet: https://coinix.capital/
ISIN: DE000A2LQ1G5
WKN: A2LQ1G
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