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Commerzbank schließt Aktienrückkauf über 1,2 Mrd. Euro erfolgreich ab



24.11.2026 / 14:14 CET/CEST

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Insgesamt 30.670.340 eigene Aktien zurückgekauft (2,84 % des Grundkapitals)

Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: „Wir streben an, entlang unserer Kapitalrückgaberichtlinie den vollständigen Gewinn für das Jahr 2026 an unsere Aktionärinnen und Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividende auszuschütten.“



Die Commerzbank AG hat ihren aktuellen Aktienrückkauf am Dienstag, den 24. November 2026, erfolgreich abgeschlossen. Den Rückkauf mit einem Volumen von rund 1,2 Mrd. Euro hatte die Commerzbank am 4. September 2026 begonnen. Seitdem hat sie insgesamt 30.670.340 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von 2,84 % des Grundkapitals der Bank. Die Commerzbank plant, die erworbenen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen.

„Unsere sehr guten Geschäftsergebnisse erlauben hohe Ausschüttungen an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Mit dem Abschluss des aktuellen Aktienrückkaufs haben wir in den vergangenen Jahren insgesamt 7 Milliarden Euro Kapital an unsere Anteilseigner zurückgegeben und damit signifikanten Shareholder Value geschaffen“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Wir streben an, entlang unserer Kapitalrückgaberichtlinie den vollständigen Gewinn für das Jahr 2026 an unsere Aktionärinnen und Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividende auszuschütten. Das sind mindestens weitere 2 Milliarden Euro über die gerade zurückgekauften 1,2 Milliarden Euro hinaus.“

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Der nun abgeschlossene Aktienrückkauf ist Teil der angestrebten Kapitalrückgabe von 100 % des erwarteten Nettoergebnisses nach Abzug der Additional-Tier-1-(AT1-) Kuponzahlungen und vor außerordentlichen Einmalposten.

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