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EQS-News: Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

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EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

20.07.2026 / 13:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026
Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) werden von der Gesellschaft zum 30.06.2026 und damit nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis nach Steuern: – TEUR 142 (Vorjahresperiode – TEUR 148)
Bilanzsumme: TEUR 3.984 (30.09.2025: TEUR 4.412)
Eigenkapitalquote: 24,0 % (30.09.2025: 24,9 %)

Die Q-Soft Verwaltungs AG weist zum 30.06.2026 einen Periodenverlust von TEUR 142 (Vorjahresperiode – TEUR 148). Zugeflossene Zins- und Dividendenerträge blieben nach neun Monaten wie in den Vorjahren nahezu undotiert.

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Infolge der teilweisen Rückführung der Anleihe sowie leicht rückläufiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben sich die zur Finanzierung des Assetportfolios aufzuwendenden Fremdkapitalzinsen von TEUR 114 auf nun TEUR 95 verringert.

Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen, da der Ertrags- bzw. Substanzwert der Wertpapiere im Anlagevermögen oberhalb des Kurswertes liegt und nicht dauerhaft wertgemindert ist.

Wie bereits mitgeteilt, erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr keine nennenswerten Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio, daher wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit weitere Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.

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Gechingen, 20. Juli 2026

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand


 
Kontakt:
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen

Telefon 07031 4690960
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG
Bergwaldstraße 34
75391 Gechingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@qsoft-ag.de
Internet: www.qsoft-ag.de
ISIN: DE000A14KB33
WKN: A14KB3
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CD62BHI4679I11
EQS News ID: 2368566

 
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2368566  20.07.2026 CET/CEST

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