EQS-News: Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026
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EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
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Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026
Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) werden von der Gesellschaft zum 30.06.2026 und damit nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 wie folgt ausgewiesen:
Ergebnis nach Steuern: – TEUR 142 (Vorjahresperiode – TEUR 148)
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Infolge der teilweisen Rückführung der Anleihe sowie leicht rückläufiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben sich die zur Finanzierung des Assetportfolios aufzuwendenden Fremdkapitalzinsen von TEUR 114 auf nun TEUR 95 verringert.
Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen, da der Ertrags- bzw. Substanzwert der Wertpapiere im Anlagevermögen oberhalb des Kurswertes liegt und nicht dauerhaft wertgemindert ist.
Wie bereits mitgeteilt, erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr keine nennenswerten Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio, daher wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit weitere Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.
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Gechingen, 20. Juli 2026
Q-Soft Verwaltungs AG
Der Vorstand
Kontakt:
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen
Telefon 07031 4690960
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de
HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart
Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Q-SOFT Verwaltungs AG
|Bergwaldstraße 34
|75391 Gechingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@qsoft-ag.de
|Internet:
|www.qsoft-ag.de
|ISIN:
|DE000A14KB33
|WKN:
|A14KB3
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900CD62BHI4679I11
|EQS News ID:
|2368566
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2368566 20.07.2026 CET/CEST
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