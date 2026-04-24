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EQS-News: CPI Europe AG – Verkauf eines historischen Gebäudes in Prag

28.04.26 12:31 Uhr
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
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EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
CPI Europe AG – Verkauf eines historischen Gebäudes in Prag

28.04.2026 / 12:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

 

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

 

Pressemitteilung – Corporate News

Wien, 28. April 2026

 
CPI Europe AG – Verkauf eines historischen Gebäudes in Prag

 
CPI Europe AG („CPI Europe“ oder „das Unternehmen“) hat den Verkauf des historischen Gebäudes in Na Príkope 14 in Prag abgeschlossen.

Na Príkope 14 befindet sich seit 2006 im Eigentum von CPI Europe und zählt mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 17.200 m² zu den bedeutendsten gemischt genutzten Büro- und Einzelhandelsimmobilien in der Prager Altstadt. Die Immobilie wurde zu attraktiven Marktbedingungen verkauft, nachdem CPI Europe den Mietermix optimiert, die Räumlichkeiten renoviert und das Potenzial des Gebäudes maximiert hatte.

Die Einzelhandelsflächen wurden zunächst von Hamleys und anschließend von The Playground genutzt, das seinen Betrieb Anfang dieses Jahres einstellte. Im Herbst wird in dem Gebäude ein neuer Flagship-Store eines renommierten Modehändlers eröffnet. Zu den weiteren Mietern zählen die Anwaltskanzlei White & Case sowie ein Lidl-Supermarkt. Die Immobilie erfüllt hohe Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards, was durch eine LEED-Platinum-Zertifizierung bestätigt wird.

„Die Geschichte von Na Príkope 14 zeigt, wie durch aktives Management eine attraktive Immobilie für Investoren geschaffen werden kann, die nach einer langfristigen und konservativen Investitionsmöglichkeit suchen. Mit diesem Verkauf haben wir den Investitionszyklus für diese Immobilie abgeschlossen“, sagte Pavel Mechura, Vorstandsmitglied von CPI Europe.

Der Verkauf von Na Príkope 14 stellt die zweite Transaktion im Wert von mehr als €100 Millionen dar, die das Unternehmen im April abgeschlossen hat. CPI Europe plant, den Erlös aus dem Verkauf zur Schuldenreduzierung sowie für weitere Investitionen in neue Projekte zu verwenden, insbesondere für die Expansion von STOP SHOP Fachmarktzentren in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen entwickelt derzeit vier Fachmarktzentren in Kroatien. Für den Zeitraum 2027–2028 sind weitere Projektentwicklungen in Serbien, Ungarn und Kroatien geplant.

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations and Corporate Communications

Simone Korbelius

communications@cpi-europe.com
investor.relations@cpi-europe.com

 

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28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 1 88090
E-Mail: Investor.Relations@cpi-europe.com
Internet: http://cpi-europe.com/
ISIN: AT0000A21KS2
WKN: A2JN9W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2316810

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2316810  28.04.2026 CET/CEST

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