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EQS-News: CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist

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EQS-News: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist

25.08.2026 / 12:41 CET/CEST
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CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist

Köln, 25. August 2026 – Wichtige Ankeraktionäre der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) haben sich heute zu einer Lock-up-Vereinbarung für den ganz überwiegenden Teil ihrer Aktien verpflichtet. Zu den Unterzeichnern gehören u. a. die Gründer und auch aktuelle Organmitglieder des Unternehmens.

Die Lock-up-Periode beläuft sich auf 24 Monate, die Vereinbarung umfasst rd. 85 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Die Verpflichtung ist Teil der Kapitalmarktstrategie von CubeDoc. Die kurzfristige Zielgröße für den Streubesitz liegt bei 10-15 Prozent des Grundkapitals. CubeDoc geht davon aus, diese Größenordnung in den kommenden Monaten durch strategische außerbörsliche Transaktionen zu erreichen.

Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis unserer Ankeraktionäre. Auch die überdurchschnittliche Länge der Lock-up-Periode zeigt das langfristige Commitment unserer Ankeraktionäre zu CubeDoc und seinem Geschäftsmodell. Die Verpflichtung fällt in eine Phase, in der wir unsere digitale medizinische Infrastruktur sukzessive am Markt etabliert haben und durch strategische Partnerschaften wachsen. Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit von CubeDoc auch am Kapitalmarkt künftig deutlich zu erhöhen.“

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Presse und Investor Relations CubeDoc SE

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500DW97DL3SMWDW73
EQS News ID: 2388372

 
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