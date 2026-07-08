EQS-News: CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist
|
EQS-News: CubeDoc SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist
Köln, 25. August 2026 – Wichtige Ankeraktionäre der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) haben sich heute zu einer Lock-up-Vereinbarung für den ganz überwiegenden Teil ihrer Aktien verpflichtet. Zu den Unterzeichnern gehören u. a. die Gründer und auch aktuelle Organmitglieder des Unternehmens.
Die Lock-up-Periode beläuft sich auf 24 Monate, die Vereinbarung umfasst rd. 85 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Die Verpflichtung ist Teil der Kapitalmarktstrategie von CubeDoc. Die kurzfristige Zielgröße für den Streubesitz liegt bei 10-15 Prozent des Grundkapitals. CubeDoc geht davon aus, diese Größenordnung in den kommenden Monaten durch strategische außerbörsliche Transaktionen zu erreichen.
Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis unserer Ankeraktionäre. Auch die überdurchschnittliche Länge der Lock-up-Periode zeigt das langfristige Commitment unserer Ankeraktionäre zu CubeDoc und seinem Geschäftsmodell. Die Verpflichtung fällt in eine Phase, in der wir unsere digitale medizinische Infrastruktur sukzessive am Markt etabliert haben und durch strategische Partnerschaften wachsen. Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit von CubeDoc auch am Kapitalmarkt künftig deutlich zu erhöhen.“
Werbung
edicto GmbH
25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500DW97DL3SMWDW73
|EQS News ID:
|2388372
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2388372 25.08.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf CubeDoc
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CubeDoc
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle CubeDoc Aktie News
CubeDoc Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CubeDoc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.