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EQS-News: cyan AG doppelt ausgezeichnet: Silber und Bronze bei den International Customer Experience Awards 2026

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Cyan AG
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EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges
cyan AG doppelt ausgezeichnet: Silber und Bronze bei den International Customer Experience Awards 2026

13.11.2026 / 15:58 CET/CEST
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cyan AG doppelt ausgezeichnet: Silber und Bronze bei den International Customer Experience Awards 2026

München, 13. November 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, wurde vergangene Woche bei den International Customer Experience Awards 2026 zweifach ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt Silber in der Kategorie „Best CX in Telecommunications“ und Bronze in der Kategorie „Best Use of AI“. Die Preise wurden am 5. November 2026 im Rahmen der Verleihung im Wembley Stadium in London überreicht.

Die Silber-Auszeichnung in der Kategorie „Best CX in Telecommunications“ würdigt, wie cyan netzwerkbasierte Cybersicherheit zu einem nahtlosen Bestandteil der täglichen Internetnutzung macht - mit einfacher Aktivierung, Schutz ohne zusätzliche Apps und intuitiven Self-Service-Funktionen, die den Mehrwert für Kunden sichtbar machen. Die Bronze-Auszeichnung in der Kategorie „Best Use of AI“ zeichnet den strategischen Einsatz kontinuierlich lernender Künstlicher Intelligenz in Kombination mit menschlicher Expertise aus, um neue Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und die Schutzgenauigkeit laufend zu verbessern.

„Diese Auszeichnungen gehören unserem ganzen Team. Wir kombinieren KI-gestützte Threat Intelligence mit einem Schutz, der direkt im Mobilfunk- und Festnetz unserer Partner integriert ist. So bringen wir gemeinsam mit unseren Partnern wirksame Sicherheit zu deren Endnutzern. Für uns gehören verlässlicher Schutz und ein gutes Kundenerlebnis untrennbar zusammen. Dass dieser Ansatz jetzt international anerkannt wird, freut uns sehr und spornt uns an, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“, betont Markus Cserna, CEO der cyan AG.

Die International Customer Experience Awards werden von Awards International ausgerichtet und zählen zu den etablierten Auszeichnungen für Kundenerfahrung im internationalen Umfeld. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 wurden mehr als 300 Initiativen aus über 50 Ländern prämiert. Die diesjährigen Finalisten, rund 400 Einreichungen aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika, wurden zunächst schriftlich bewertet. Anschließend präsentierten die Teams ihre Arbeit live vor einer Jury.
Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).

Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de


13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Josephspitalstraße 15
80331 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500180W6SSACJ1T19
EQS News ID: 2434758

 
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31.05.24 Cyan Kaufen SMC Research
11.10.23 Cyan Kaufen SMC Research
10.05.23 Cyan Kaufen SMC Research
06.10.22 Cyan Kaufen SMC Research

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