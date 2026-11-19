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DATRON AG erweitert Vorstandsteam und bestellt Thorsten Rechner zum Vorstand Finanzen



19.11.2026 / 15:15 CET/CEST

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DATRON AG erweitert Vorstandsteam und bestellt Thorsten Rechner zum Vorstand Finanzen



Erweiterung des Vorstands mit Blick auf die nächste Wachstumsphase

Herr Thorsten Rechner wird zum 1. Januar 2027 zum Vorstand Finanzen für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt

Neues Finanz-Ressort bündelt Finanzen, Controlling, Legal, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung

Stärkung der finanziellen und strategischen Steuerung für Investitionen und internationale Wachstumsinitiativen

Zukünftig dreiköpfiges Vorstandsteam



Ober-Ramstadt, 19. November 2026 - Der Aufsichtsrat der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed-CNC-Fräsmaschinen, hochpräzisen Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, hat beschlossen, den Vorstand mit Blick auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu erweitern. Herr Thorsten Rechner wird mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für eine Amtszeit von fünf Jahren zum Vorstand Finanzen (CFO) bestellt.

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Mit dem neu geschaffenen Finanz-Ressort bündelt die DATRON AG künftig die Verantwortung für Finanzen, Controlling, Legal, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung auf Vorstandsebene. Damit stärkt das Unternehmen insbesondere die finanzielle und strategische Steuerung und schafft nach der Mitte 2025 efolgten Zusammenlegung der operativen Einheiten am neuen Stammsitz in Ober-Ramstadt zusätzliche Voraussetzungen, um Investitionen, Digitalisierungsprojekte und internationale Wachstumsinitiativen gezielt voranzutreiben.



Führungsstruktur für die nächste Wachstumsphase

„Mit Thorsten Rechner gewinnen wir einen erfahrenen Finanzmanager für unseren Vorstand und stellen die Führungsstruktur der DATRON AG gezielt für die nächste Wachstumsphase auf. Die Zusammenführung unserer operativen Einheiten am neuen Hauptsitz in Ober-Ramstadt hat eine starke Basis für die weitere Entwicklung des Unternehmens geschaffen. Darauf bauen wir jetzt auf. Mit einem eigenständigen Finanz-Ressort schaffen wir zusätzliche Schlagkraft für eine vorausschauende finanzielle und strategische Steuerung und bündeln wichtige Querschnittsfunktionen in einer Verantwortung. Das gibt uns die Struktur, um Investitionen, Digitalisierung und unsere internationalen Wachstumsinitiativen noch konsequenter voranzutreiben“, erklärt Dr. Thomas Milde, Aufsichtsratsvorsitzender der DATRON AG.

Mit dem Eintritt von Thorsten Rechner wird der Vorstand der DATRON AG künftig aus drei Mitgliedern bestehen. Die Erweiterung schafft zugleich eine klarere Aufgabenteilung innerhalb des Führungsgremiums: Michael Daniel verantwortet als Chief Executive Officer (CEO) insbesondere die strategische und operative Entwicklung der DATRON AG sowie Vertrieb, Produktmanagement und -marketing, HR, Investor Relations und Unternehmenskommunikation. Jonas Gillmann verantwortet als Chief Technology Officer (CTO) insbesondere Forschung & Entwicklung, Customer Care, Quality und Operations. Thorsten Rechner übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die Verantwortung für Finanzen, Controlling, Legal, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung.

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Erfahrener Finance- und Controlling-Manager mit breitem Verantwortungsbereich

Thorsten Rechner verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzen, Controlling und in der Unternehmenssteuerung. Zuletzt war er als Director Finance & Controlling bei der Gebhardt Fördertechnik GmbH tätig. Dort verantwortete er den Aufbau einer leistungsstarken, skalierbaren Finanzorganisation für weiteres Wachstum und Internationalisierung. Er fungierte als Treiber der Digitalisierungsstrategie im Finanzbereich und der Entwicklung zukunftsfähiger Treasury-Strukturen für das Unternehmen.

In seiner neuen Funktion bei der DATRON AG wird Herr Rechner neben den klassischen CFO-Aufgaben auch die Bereiche Legal, Einkauf und Unternehmensdigitalisierung verantworten. Mit dieser Bündelung verbindet DATRON die finanzielle Steuerung mit wesentlichen unternehmensweiten Querschnittsfunktionen und schafft eine zentrale Verantwortung für deren weitere Entwicklung.

Thorsten Rechner wird seine Tätigkeit als Finanzvorstand der DATRON AG am 1. Januar 2027 aufnehmen. Seine Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von fünf Jahren.



„Mit der neuen Aufstellung verbinden wir unternehmerische Führung, technologische Kompetenz und finanzielle Steuerung noch enger miteinander. Unser dreiköpfiges Vorstandsteam bildet damit die zentralen Bereiche ab, die für die weitere Entwicklung von DATRON entscheidend sind. Gleichzeitig schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und zusätzliche Managementkapazität, um Chancen in unseren Märkten schneller zu nutzen und unser Wachstum nachhaltig zu gestalten“, kommentiert Michael Daniel, Vorstandsvorsitzender der DATRON AG die strategische Weiterentwicklung des Vorstandsgremiums.



Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed-CNC-Fräsmaschinen, hochwertige Fräswerkzeuge sowie hochpräzise Dosiermaschinen. Die Fräsmaschinen sind insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien ausgelegt. Die Dosiermaschinen finden bei industriellen Dicht- und Klebanwendungen Anwendung.

Die Fräs- und Dosierlösungen von DATRON zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus. Sie kommen in allen Branchen zum Einsatz, vor allem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie sowie in der Luftfahrt.



DATRON verbindet neueste, durch zahlreiche Patente abgesicherte Technologien mit einem umfangreichen Customer Care-Dienstleistungspaket. So bietet das Unternehmen Kunden einzigartige Lösungen „Made in Germany“. Weltweit arbeiten mehr als 3.000 Maschinenkunden erfolgreich mit über 7.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON befindet sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen weltweit einen Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. Derzeit beschäftigt DATRON rund 320 Mitarbeitende.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Arbeitgebersiegel TOP JOB 2020. Für das Maschinendesign erhielt das Unternehmen mehrere Red Dot Design Awards, zuletzt für die Modelle DATRON MXCube und DATRON evo 600. Die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next wurde mit einem Red Dot Communication Award ausgezeichnet.



Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

Am Innovationsfeld 1

64372 Ober-Ramstadt