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EQS-News: DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad

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EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges
DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad

06.10.2026 / 13:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DB Regio Schiene setzt für die Planung und Disposition seines Fahrpersonals erfolgreich auf das mobile Mitarbeiterportal IVU.pad der IVU Traffic Technologies AG. Damit lassen sich Dienstpläne mobil abrufen, Änderungen kurzfristig verfolgen und persönliche Daten zentral verwalten. Die in IVU.rail integrierte Lösung verbindet Mitarbeitende unmittelbar mit der Personaldisposition.

DB Regio ist der größte Betreiber von Regional- und S-Bahn-Verkehren in Deutschland. Bereits seit vielen Jahren plant und disponiert das Unternehmen mit IVU.rail. Mit IVU.pad ergänzt DB Regio Schiene seine Prozesse nun um ein digitales Mitarbeiterportal für die rund 12.000 Triebfahrzeugführerinnen und -führer sowie die 6.000 Kundenbetreuer und -betreuerinnen. 

Durch die mobile Lösung können Dienste, Arbeitszeiten, Qualifikationen sowie Nachweise jederzeit abgerufen und Änderungen durch das Fahrpersonal bestätigt werden. Das Mitarbeiterportal ist direkt mit der Personaldisposition in IVU.rail verbunden: Aktuelle Informationen stehen so dort bereit, wo Mitarbeitende sie benötigen. DB Regio Schiene erweitert das Angebot zudem schrittweise. Künftig werden die Mitarbeitenden auch Urlaubs-, Frei- und Schichtwünsche digital einreichen sowie Dienste tauschen können.

„Mit dem mobilen Mitarbeiterportal erreichen wichtige Informationen unsere Triebfahrzeug-führenden direkt und ortsunabhängig. Das schafft Klarheit im Arbeitsalltag und spart uns außerdem jährlich rund neun Tonnen Papier. Zugleich können Mitarbeitende viele Anliegen selbst erledigen, ohne dafür zuerst die Disposition kontaktieren zu müssen. Das stärkt die Mitarbeiterzufriedenheit“, sagt Anne Weitere, Leiterin Planung und Disposition bei DB Regio.

„DB Regio Schiene ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für die IVU. Mit dem Mitarbeiterportal bauen wir unsere Zusammenarbeit weiter aus und bringen Informationen aus Dienstplanung und Personaldisposition direkt zu den Menschen. Das Projekt zeigt, wie Bahnunternehmen ihr Fahrpersonal besser einbinden und den Austausch mit der Disposition vereinfachen können“, sagt André Shooman, Geschäftsbereichsleiter Rail der IVU Traffic Technologies AG.


06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 85906-0
Fax: +49 (0)30 85906-111
E-Mail: kontakt@ivu.de
Internet: www.ivu.de
ISIN: DE0007448508
WKN: 744850
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003JRJW9PA9BPQ22
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