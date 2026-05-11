DAX24.079 +0,5%Est505.824 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,23 -1,8%Nas26.108 +0,1%Bitcoin68.534 ±-0,0%Euro1,1706 -0,3%Öl107,6 -0,1%Gold4.678 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins erwartet -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren? NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren?
Gegenbewegung: DAX hält sich im Plus - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch Gegenbewegung: DAX hält sich im Plus - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: DEFAMA reduziert Leerstand deutlich

13.05.26 14:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
23,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf
DEFAMA reduziert Leerstand deutlich

13.05.2026 / 14:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA reduziert Leerstand deutlich
 • Vermietung der ehemaligen Hammer-Fläche in Osnabrück an REWE
 • Leerstehender B1 Baumarkt in Dinslaken verkauft
 • Verkauf der kleinen Objekte Sangerhausen und Schwarmstedt
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Miet- und Kaufverträge geschlossen, welche den Leerstand im Gesamtportfolio um rund ein Drittel reduzieren und zu einer Verbesserung des FFO sowie signifikanten Liquiditätszuflüssen führen.

In Osnabrück wurde für die ehemalige Hammer-Fläche, welche aufgrund der Insolvenz des Mieters seit Jahresanfang leer steht, ein neuer langfristiger Vertrag unterzeichnet. REWE richtet dort einen „ZooRoyal“-Markt ein. Mit über 2.100 qm handelt es sich um eine der größten Leerflächen im Bestand von DEFAMA. Der Umbau soll nach Vorliegen der Baugenehmigung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Das Mietniveau wird damit ab 2027 wieder höher liegen als beim Erwerb des Objekts durch DEFAMA.

In Stelle wurde ein neuer langfristiger Mietvertrag mit Fressnapf für eine als Leerstand erworbene Fläche von 430 qm geschlossen. Das Objekt ist damit jetzt voll vermietet. In Freudenstadt wurde ein neuer Mietvertrag mit Café Wetzel für eine Teilfläche von gut 400 qm des ehemaligen A.T.U geschlossen, für die übrigen Flächen laufen Verhandlungen. In Höhn wurde bereits ein Mietvertrag mit einem Fitness-Studio unterzeichnet, welcher eine künftige Vollvermietung sicherstellt. Hier gibt es auch mit anderen Mietern Gespräche mit dem Ziel, das Objekt umfassender neu aufzustellen.

Darüber hinaus hat DEFAMA für die Objekte Sangerhausen, Schwarmstedt und das Gebäude des ehemaligen B1 Baumarkts in Dinslaken jeweils notarielle Verkaufsverträge unterzeichnet. Die Veräußerung der beiden ersteren erfolgt aufgrund der geringen Größe bzw. kleinteiligen Mieterstruktur, mit dem Teilobjekt Dinslaken trennt sich DEFAMA von der rund 6.700 qm umfassenden und mit Abstand größten Leerstandsfläche im Portfolio.

Die Kaufpreise für die drei Objekte summieren sich auf 6,1 Mio. €. Dem stehen abgehende Nettokaltmieten von 225 T€ pro Jahr gegenüber. Umgekehrt führen die genannten Mietverträge zu künftigen Mieten von rund 400 T€ pro Jahr. Mit Abwicklung der drei Verkäufe, welche bis Ende des zweiten Quartals 2026 stattfinden dürften, fließen DEFAMA nach Tilgung der jeweiligen Bankdarlehen insgesamt rund 2 Mio. € an Liquidität zu. Diese wird DEFAMA für Objektkäufe und Investitionen ins Bestandsportfolio nutzen. Die Vermietungsquote von zuletzt knapp 93% wird sich auf mehr als 95% erhöhen.
Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.
Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin

Internet:   www.defama.de
Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.:  +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0
Mail:  schrade@defama.de
 

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 555 79 26 - 0
Fax: 030 - 555 79 26 - 2
E-Mail: info@defama.de
Internet: www.defama.de
ISIN: DE000A13SUL5
WKN: A13SUL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
EQS News ID: 2327108

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2327108  13.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft

DatumMeistgelesen

Analysen zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft

DatumRatingAnalyst
23.02.2023DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
03.11.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
27.10.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
24.08.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
30.06.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
23.02.2023DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
03.11.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
27.10.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
24.08.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
30.06.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft KaufenSRC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
03.02.2022DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft HaltenSRC Research GmbH
24.07.2019DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft HaltenSRC Research GmbH
13.05.2019DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft HaltenSRC Research GmbH
26.02.2019DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft HaltenSRC Research GmbH
01.03.2018DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft HaltenSRC Research GmbH
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen