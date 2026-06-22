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EQS-News: Delisting der Aktien der Northern Data AG – Börse München legt Zeitplan fest

25.06.26 18:30 Uhr
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EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Delisting
Delisting der Aktien der Northern Data AG – Börse München legt Zeitplan fest

25.06.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delisting der Aktien der Northern Data AG – Börse München legt Zeitplan fest

Frankfurt am Main, Deutschland – 25. Juni 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „Northern Data“), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High Performance Computing (HPC), gibt bekannt, dass nachdem Northern Data im Anschluss an den Vollzug des Umtauschangebots der RUM Group Inc. (vormals Rumble Inc.) (Nasdaq: RUM) bei der Börse München einen Antrag auf Delisting ihrer Aktien gestellt hat, die Börse München nun den Zeitplan für das Delisting festgelegt hat.

Die Einbeziehung und Notierung der Aktien der Northern Data AG im Segment m:access des Freiverkehrs endet mit Ablauf des 31. Juli 2026.

Nach dem Delisting aus dem Segment m:access werden die Aktien bis zum Ablauf des 30. Dezember 2026 weiterhin im Freiverkehr der Börse München gehandelt.

Über Northern Data, jetzt Quake AI:

Northern Data AG (ETR: NB2) ist jetzt Teil von Quake AI, einem führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Das Unternehmen betreibt über sein Taiga Cloud Geschäft einen der größten GPU-Cluster Europas. Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an zehn globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

Investor Relations

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 


25.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2354282

 
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2354282  25.06.2026 CET/CEST

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