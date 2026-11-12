EQS-News: Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. €

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Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. €



12.11.2026 / 14:30 CET/CEST

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Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. €

Hannover, den 12. November 2026 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet über den Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2026.

Bruttowarenvolumen (GMV) erreicht 388 Mio. € (9M 2025: 422 Mio. €)

Umsatz beläuft sich auf 318 Mio. € (9M 2025: 343 Mio. €)

Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. € (9M 2025: 6,6 Mio. €)

Eigenkapitalquote erhöht sich von 17,4 % auf 20,0 %

Gesamtjahresprognose bestätigt

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Der europäische Ersatzreifenmarkt entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2026 uneinheitlich. Die vom Handel nachgefragte Menge an Pkw-Ersatzreifen lag europaweit leicht über dem Vorjahresniveau. In Deutschland ging die Bevorratung nach Einschätzung von Marktexperten dagegen um mehr als 3 % zurück. Gleichzeitig lag der Absatz von Pkw-, Offroad- und Llkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher hierzulande um rund 6 % über Vorjahr. Während die Nachfrage nach Sommerreifen um 1 % sank, stieg der Absatz von Winterreifen um 5 % und von Ganzjahresreifen um 11 %.

Die Delticom AG hat ihr Geschäft in den ersten neun Monaten 2026 weiterhin auf Profitabilität ausgerichtet. Dank der verbesserten Kostenstruktur konnte die Gesellschaft das operative EBITDA trotz des rückläufigen Umsatzes von 6,6 Mio. € auf 9,2 Mio. € steigern.

Der Umsatz lag in den ersten neun Monaten 2026 bei 318 Mio. €, nach 343 Mio. € im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2025 hatte die Gesellschaft zusätzliche Wachstumschancen genutzt und ihren Umsatz um mehr als 11 % gesteigert. Im dritten Quartal 2026 erzielte Delticom einen Umsatz von 104 Mio. € (Q3 2025: 107 Mio. €). Das Bruttowarenvolumen erreichte in den ersten neun Monaten 388 Mio. € (9M 2025: 422 Mio. €). Der Start in das Winterreifengeschäft verzögerte sich witterungsbedingt gegenüber dem Vorjahr um zwei Wochen. Rund 3 Mio. € des Umsatzrückgangs entfallen auf die Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH zum 30.09.2025.

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Das EBITDA erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 8,9 Mio. € (9M 2025: 6,3 Mio. €). Nach Herausrechnung der Kosten im Zusammenhang mit der Refinanzierung stieg das operative EBITDA in den ersten neun Monaten auf 9,2 Mio. €, nach 6,6 Mio. € im Vergleichszeitraum.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich in den ersten neun Monaten auf 1,6 Mio. €, nach -2,0 Mio. € in 9M 2025. Im Vorjahr war eine außerplanmäßige Abschreibung innerhalb des Umlaufvermögens in Höhe von 1,2 Mio. € vorgenommen worden. Das Konzernergebnis stieg auf -0,5 Mio. €, nach -3,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Die Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr wird wie in den vergangenen Jahren maßgeblich vom Verlauf des vierten Quartals abhängen. Mit dem Start in die Winterreifensaison im Oktober ist die Gesellschaft zufrieden. Das Management bestätigt daher die Umsatzprognose für die Delticom-Gruppe von 480 Mio. € bis 520 Mio. €. Für das operative EBITDA im Gesamtjahr strebt das Management in Abhängigkeit vom Umsatz unverändert eine Spanne von 19 Mio. € bis 24 Mio. € an.



Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen

9M/26 9M/25 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 388 422 -7,9 Umsatz Mio. € 318 343 -7,3 Umsatz EU Mio. € 265 292 -9,1 Umsatz Nicht-EU Mio. € 53,2 51,7 +2,9 Gesamtleistung Mio. € 333 359 -7,3 Bruttomarge % 24,5 24,6 -0,1 Rohertrag Mio. € 92,3 99,7 -7,4 EBITDA Mio. € 8,9 6,3 +40,8 Operatives EBITDA Mio. € 9,2 6,6 +38,7 EBITDA-Marge % 2,8 1,8 +1,0 EBIT Mio. € 1,6 -2,0 >100 Konzernergebnis Mio. € -0,5 -3,2 +83,9 Ergebnis je Aktie € -0,04 -0,22 +83,9 Bilanzsumme Mio. € 269 268 +0,2 Forderungen aus LuL Mio. € 39,2 35,7 +9,8 Vorräte Mio. € 88,7 88,3 +0,5 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 110 123 -10,9 Eigenkapital Mio. € 53,8 46,8 +15,1 Eigenkapitalquote % 20,0 17,4 +2,6 Eigenkapitalrendite % -1,0 -6,9 +5,9 Liquidität Mio. € 5,3 6,8 -22,2



<Ende der Mitteilung>

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 90.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 95 Ländern betreibt die Gesellschaft 364 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber knapp 21 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 24.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 484 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Quartals waren 90 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

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E-Mail: melanie.becker@delti.com