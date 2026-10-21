EQS-News: Dennis Tao zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von PUMA gewählt

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Dennis Tao zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von PUMA gewählt



21.10.2026 / 10:12 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Dennis Tao zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von PUMA gewählt

Herzogenaurach, Deutschland, 21. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat heute Dennis Tao (50) in einer außerordentlichen Sitzung zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er war mit Wirkung zum 21. Oktober 2026 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden.

Neben Dennis Tao wurde Jeanne Huang (56) ebenfalls mit Wirkung zum 21. Oktober 2026 vom Gericht zum Mitglied des Aufsichtsrats von PUMA bestellt. Die gerichtlichen Bestellungen von Dennis Tao und Jeanne Huang gelten bis zu PUMAs Hauptversammlung im Mai 2027.

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Dennis Tao tritt die Nachfolge von Héloïse Temple-Boyer an. Ihre Amtszeit als Vorsitzende des Aufsichtsrats endete nach dem abgeschlossenen Verkauf der Beteiligung von Artémis SAS an der PUMA SE an ANTA Sports Products Limited Anfang dieses Monats. Auch die Amtszeit von Jean-Marc Duplaix als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses endete mit Abschluss der Transaktion.

„Wir freuen uns sehr, Dennis und Jeanne im Aufsichtsrat von PUMA willkommen zu heißen. Ihre fundierten Kenntnisse der Branche und ihre Erfolgsbilanz bei führenden Marken weltweit und in China werden für die weitere Entwicklung von PUMA von großem Wert sein“, sagte PUMA CEO Arthur Hoeld. „Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand freue ich mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel von PUMA zu gestalten.“

Dennis Tao ist Head of M&A and Capital Markets bei ANTA Sports Products Limited und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen internationale Investitionen, Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte und Governance. Von 2019 bis 2026 war er Mitglied des Board of Directors von Amer Sports und trug dort zur strategischen Neuausrichtung, zur globalen Expansion und zur erfolgreichen Rückkehr des Unternehmens an die Börse bei. Zuvor hatte er leitende Positionen im Bereich Vermögensverwaltung und Equity Research inne, unter anderem bei Morgan Stanley Asia Limited. Er hat einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften der University of California, Berkeley, und ist seit 2003 Chartered Financial Analyst.

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„Das mir entgegengebrachte Vertrauen ehrt mich sehr und ich freue mich darauf, in dieser für das Unternehmen so wichtigen Zeit die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden von PUMA zu übernehmen. PUMA ist eine der weltweit bekanntesten Sportmarken mit einer einzigartigen Geschichte und großem langfristigen Potenzial. Es freut mich sehr, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die strategische Transformation und das nachhaltige langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen“, sagte Dennis Tao.

Jeanne Huang ist CEO von PIPA International Limited, einem Unternehmen, das weltweit führende kreative Talente mit den Marken der ANTA-Gruppe zusammenbringt, um Produktinnovationen und kreative Kooperationen voranzutreiben. Zuvor war sie als Senior Vice President der Marke ANTA tätig und leitete dort die Bereiche Produktentwicklung, Marketing und Retail. Bevor sie zu ANTA kam, war sie über zwei Jahrzehnte lang bei Nike in leitenden regionalen und globalen Funktionen tätig, zuletzt als Vice President of Global Brand & Category Communications in den USA. Sie hat einen MBA in Business & Management von der National Chiao Tung University in Taiwan.

Héloïse Temple-Boyer war seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der PUMA SE und seit 2022 Vorsitzende des Aufsichtstrats. Während ihrer Amtszeit beriet sie den Vorstand bei wichtigen strategischen Fragen, darunter die Nachfolge des CEO und die Ernennung einer neuen Unternehmensführung, die strategische Neupositionierung von PUMA sowie die finanzielle und operative Transformation des Unternehmens. Jean-Marc Duplaix war von 2012 bis 2019 und erneut seit Mai 2023 Mitglied des Aufsichtsrats von PUMA und brachte seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen und Governance über die verschiedenen Entwicklungsphasen des Unternehmens hinweg ein.

Héloïse Temple-Boyer sagte: „Es war mir eine Ehre, in den vergangenen sieben Jahren im Aufsichtsrat von PUMA tätig zu sein, davon vier Jahre als Vorsitzende. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, Teil der Entwicklung von PUMA gewesen zu sein und mit so vielen talentierten und engagierten Menschen zusammengearbeitet zu haben. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat, Arthur Höld und dem Vorstand sowie allen PUMA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Vertrauen, ihr Engagement und die vielen gemeinsamen Erfahrungen danken. PUMA ist eine außergewöhnliche Marke mit einem einzigartigen Spirit, und ich bin weiterhin von der vielversprechenden Zukunft des Unternehmens überzeugt. Ich wünsche Dennis Tao viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und ANTA alles Gute für den Beginn dieses neuen Kapitels mit PUMA.“

„Ich möchte Héloïse meinen aufrichtigen Dank für ihren Vorsitz, ihr Engagement und ihren Einsatz für PUMA in den vergangenen Jahren aussprechen. Ihr Beitrag als Vorsitzende des Aufsichtsrats wurde sehr geschätzt“, sagte Arthur Höld. „Ebenso dankbar bin ich Jean-Marc, der ein großartiger Vorsitzender des Prüfungsausschusses war und uns im Vorstand stets konstruktiv unterstützt und herausgefordert hat.“

Ab dem 21. Oktober 2026 setzt sich der Aufsichtsrat von PUMA aus Dennis Tao, Roland Krüger, Jeanne Huang, Harsh Saini, Fiona May, Martin Köppel und Bernd Illig zusammen. Roland Krüger wird das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übernehmen. Einzelheiten zur neuen Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse finden Sie online unter about.puma.com.

Medienkontakt: Anne Putz – PUMA Corporate Communications – Anne.Putz@puma.com

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat rund 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.