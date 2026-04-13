EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Cartonplast schließt Infrastruktur-Refinanzierung erfolgreich ab und stärkt seine Position für weiteres Wachstum

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Deutsche Beteiligungs AG: Cartonplast schließt Infrastruktur-Refinanzierung erfolgreich ab und stärkt seine Position für weiteres Wachstum



16.04.2026 / 08:59 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Cartonplast schließt Infrastruktur-Refinanzierung erfolgreich ab und stärkt seine Position für weiteres Wachstum

Refinanzierung im Gesamtvolumen von 230 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen

Hohes Interesse von Infrastruktur-Finanzierern unterstreicht die Attraktivität des Geschäftsmodells sowie das resiliente Cashflow-Profil

Fremdkapitalkosten signifikant reduziert

Europaweit führender Anbieter für wiederverwendbare Kunststoff-Zwischenlagen mit Wachstumspotenzial

Frankfurt am Main, 16. April 2026. Cartonplast, der europaweit führende Systembetreiber für wiederverwendbare Kunststoff-Zwischenlagen, hat sich erfolgreich im Infrastruktur-Markt refinanziert. Das Unternehmen ist Teil des Portfolios des von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) beratenen DBAG Fund VII.



Das neue Finanzierungspaket mit einem Volumen von 230 Millionen Euro reflektiert das Infrastruktur-Profil des Unternehmens und unterstützt sein weiteres Wachstum. An der Transaktion beteiligt waren neben Infrastruktur-Banken auch institutionelle Investoren.

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Langfristig tragfähige Finanzierungsstruktur

Durch die langfristige Refinanzierung verbessert Cartonplast nicht nur sein Fälligkeitsprofil, sondern reduziert seine laufenden Fremdfinanzierungskosten in signifikantem Umfang. Zudem erhöht sich die finanzielle Flexibilität, wodurch zusätzlicher Spielraum für die Umsetzung strategischer und operativer Initiativen geschaffen wird. Die kontinuierlich starke operative und finanzielle Performance von Cartonplast unter seinem Mehrheitseigentümer DBAG Fund VII bildete die Grundlage für die Umsetzung der Transaktion. Die Finanzierungsstruktur spiegelt das Vertrauen der Finanzierungspartner in das Geschäftsmodell, die Marktposition und die langfristige Perspektive des Unternehmens wider.

Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG, sagt: „Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Refinanzierung hat Cartonplast nun eine Finanzierungsstruktur, die noch besser zum Profil und zu den Perspektiven des Unternehmens passt.“

„Die Infrastruktur-Finanzierung gewährt Cartonplast einen stabilen Rahmen für weiteres Wachstum, senkt die Finanzierungskosten spürbar und erhöht zugleich die unternehmerische Flexibilität“, führt Tom Alzin aus.

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Führende Marktposition in attraktivem Umfeld

Cartonplast ist der europaweit führende Betreiber eines Pool-Systems für die Vermietung wiederverwendbarer Kunststoff-Zwischenlagen, die insbesondere für den Transport von Getränke- und Lebensmittelbehältern eingesetzt werden. Hierfür betreibt das Unternehmen einen Pool von über 57 Millionen Zwischenlagen und nutzt sein breites Netzwerk mit insgesamt 21 Service-Zentren und 40 Waschlinien. Cartonplast hat innerhalb der Wertschöpfungskette seiner Kunden einen geschlossenen und nachhaltigen Logistikkreislauf etabliert, der neben der Vermietung auch die Abholung, Sortierung und Reinigung der Zwischenlagen umfasst. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und ist seit 2019 Teil des Portfolios des DBAG Fund VII.

Im Vergleich zu Lösungen aus Karton sind Kunststoff-Zwischenlagen hygienischer, transportsicherer und aufgrund ihrer Wiederverwendbarkeit kosteneffizienter. Mit langfristigen Kundenbeziehungen und einer europaweit führenden Position operiert Cartonplast in der strukturell wachsenden Kreislaufwirtschaft, die insbesondere durch regulatorische Anforderungen, Nachhaltigkeitsbestrebungen und Outsourcing-Trends angetrieben wird.

„Die erfolgreiche Refinanzierung im Infrastrukturmarkt bestätigt die Qualität des Geschäfts von Cartonplast, sowie unsere Relevanz im Markt und die langfristigen Kundenbeziehungen“, sagt Serkan Koray, CEO, Cartonplast.

Nächste Entwicklungsphase

Mit dem Vollzug der Refinanzierung positioniert sich Cartonplast im Rahmen der nächsten Entwicklungsphase. Bereits bei Einstieg des DBAG Fund VII wurden der Ausbau der geografischen Diversifizierung und die konsequente Erweiterung des Angebots als zentrale Stoßrichtungen definiert. Dazu zählen insbesondere die Erweiterung um angrenzende Mehrwegprodukte im Bereich der Paletten sowie die Expansion der Zwischenlagen in das Dosensegment. Die neue Finanzierung knüpft an diese strategische Logik an und unterstützt die weitere Entwicklung von Cartonplast als skalierbare, internationale Serviceplattform.





Deutsche Beteiligungs AG

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