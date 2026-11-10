EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien

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Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien



10.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien



Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Dienstag, den 17. November 2026, ihre Ergebnisse zum dritten Quartal 2026.



Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Dienstag, den 17. November 2026, um 11:00 Uhr ein.



Der Vorstand wird die Ergebnisse der ersten neun Monate präsentieren und einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026 geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall findet auf Deutsch statt.



Dienstag, 17. November 2026

11:00 Uhr bis 11:40 Uhr



Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:

Anmeldelink für den deutschsprachigen Call



Der Quartalsbericht sowie die Präsentation werden im Anschluss auf unserer Website veröffentlicht.



Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Freundliche Grüße



Jan-Philipp Weitz

Vorstand, CEO



Henning Döring

Vorstand, CFO

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Dienstag, den 17. November 2026, ihre Ergebnisse zum dritten Quartal 2026.Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Dienstag, den 17. November 2026, um 11:00 Uhr ein.Der Vorstand wird die Ergebnisse der ersten neun Monate präsentieren und einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026 geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall findet auf Deutsch statt.11:00 Uhr bis 11:40 UhrBitte registrieren Sie sich für den Call hier:Der Quartalsbericht sowie die Präsentation werden im Anschluss auf unserer Website veröffentlicht.Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Freundliche GrüßeVorstand, CEOVorstand, CFO

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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