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EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Rechtsstreitigkeiten unter Beteiligung von Almonty Industries Inc.

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EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutsche Rohstoff AG: Rechtsstreitigkeiten unter Beteiligung von Almonty Industries Inc.

11.11.2026 / 07:29 CET/CEST
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Rechtsstreitigkeiten unter Beteiligung von Almonty Industries Inc.
 
  • Deutsche Rohstoff AG hat in Kanada Klage gegen Almonty Industries Inc. (Almonty) eingereicht und fordert insgesamt rund 67 Mio. USD (ca. 60 Mio. EUR) für 3,5 Mio. Wandlungsaktien sowie die Rückzahlung von Verbindlichkeiten
  • Almonty hat im Rahmen einer Klage aus Sicht der Deutsche Rohstoff AG haltlose Vorwürfe erhoben

Die Deutsche Rohstoff AG hat in Kanada Klage gegen Almonty eingereicht und macht dabei Forderungen in einer Gesamthöhe von rund 67 Mio. USD (ca. 60 Mio. EUR) geltend; dazu gehören insbesondere Ansprüche auf 3,5 Mio. Wandlungsaktien sowie die Rückzahlung ausstehender Darlehen.

Diese Klage war erforderlich, da Almonty sich weigert, die vertraglichen Ansprüche der Deutsche Rohstoff AG auf 3,5 Mio. Aktien zu erfüllen sowie Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. EUR zurückzuzahlen. Die Frist zur Erfüllung aller dieser Verbindlichkeiten ist am 31. Oktober 2026 abgelaufen.

Almonty hat zeitgleich gegen die Deutsche Rohstoff AG eine Klage eingereicht. Die Klage ist aus Sicht der Deutsche Rohstoff AG unbegründet, weil sie auf haltlosen und im Übrigen weitestgehend verjährten Vorwürfen, die sich im Wesentlichen auf den Verkauf der Wolfram Camp Mine in Australien im Jahr 2014 beziehen, beruht. Die Schadenshöhe wurde weitestgehend nicht beziffert, Almonty fordert jedoch die Rückgabe der Aktien, die mit dem Verkauf der Wolfram Camp Mine im Jahr 2014 in Zusammenhang stehen.

Beide Verfahren wurden zwischenzeitlich zusammengelegt.
Mannheim, 11. November 2026
 

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NNSQCX28FWBW79
EQS News ID: 2432230

 
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