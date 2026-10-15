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EQS-News: Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an

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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Planzahlen/Quartalsergebnis
Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an

15.10.2026 / 20:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburg, 15 Oktober 2026. Die Nordex Group hat heute über den Erwartungen liegende Ergebnisse für das dritte Quartal sowie eine Anhebung ihrer Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben. Nach Vorliegen der vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das dritte Quartal und der aktualisierten Prognose für das Gesamtjahr wird die EBITDA-Marge nun im Bereich von 11,5 bis 12,5 Prozent erwartet, was eine Steigerung gegenüber der bisherigen Prognose von 8,0 bis 11,0 Prozent darstellt. Alle anderen Kennzahlen der Prognose bleiben unverändert.

Das vorläufige, ungeprüfte EBITDA im dritten Quartal 2026 liegt voraussichtlich bei rund 278 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 136 Mio. Euro). Das entspricht einer EBITDA-Marge von 12,7 Prozent (3. Quartal 2025: 8,0 Prozent EBITDA-Marge). 

Der vorläufige, ungeprüfte Umsatz im Quartal beträgt voraussichtlich rund 2.187 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 1.706 Mio. Euro).

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Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals und die Anhebung der Prognose beruhen auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft. Zudem haben sich in der bisherigen Prognose für das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.

Die vorläufigen liquiden Mitteln belaufen sich im dritten Quartal 2026 auf 2.327 Mio. Euro (Ende Q4/2025: 1.929 Mio. Euro). Der Freie Cashflow wird im dritten Quartal 2026 bei 379 Mio erwartet. Euro (3. Quartal 2025: 149 Mio. Euro).

Für das vierte Quartal erwartet Nordex weiterhin einen positiven Freie Cashflow, gestützt durch zusätzliche Ergebnisbeiträge, die anhaltende Dynamik beim Auftragseingang und die fortgesetzte Verbesserung des Working Capital.

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Die übrigen Elemente der Gesamtjahresprognose bleiben unverändert:

  • Konzernumsatz: 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro
  • EBITDA-Marge: 11,5 bis 12,5 Prozent (zuvor: 8,0 bis 11,0 Prozent)
  • Working-Capital-Quote: unter -9 Prozent
  • Investitionen (CAPEX): rund 200 Mio. Euro

José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, kommentierte: „Das dritte Quartal zeigt, was unsere Teams leisten können. Eine starke Projektabwicklung und eine höhere Profitabilität im Service haben uns eine sehr gute Ausgangsposition für das Schlussquartal verschafft. Wir heben unsere Prognose für die EBITDA-Marge 2026 an und bleiben auf profitables Wachstum fokussiert.”

Nordex wird die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 5. November 2026 veröffentlichen.

 

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, in der Türkei und in den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

 

Ansprechpartner für Presseanfragen:

Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com


Ansprechpartner für Investorenanfragen:

Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


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Sprache: Deutsch
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Fax: +49 381 6663 3339
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG

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