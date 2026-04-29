EQS-News: Die Sirma Group Holding hat die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht
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EQS-News: Sirma Group Holding
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
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Am 30. April 2026 veröffentlichte die Sirma Group Holding die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung. Die Versammlung findet am 18. Juni 2026 in Sofia statt. Der Einladung liegen alle relevanten Unterlagen bei, die den Anlegern bei der Vorbereitung auf die Versammlung helfen sollen. Die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte und im Briefwahlverfahren ist vorgesehen. In der Einladung wird ein Vorschlag zur Dividendenausschüttung unterbreitet.
Die Einladung und die zugehörigen Unterlagen finden Sie in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite: https://investors.sirma.com/en/shareholder-meetings/regular-general-shareholder-meeting-gsm202601
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2319686
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319686 30.04.2026 CET/CEST
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|Hebel
|KO
|Emittent
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