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EQS-News: Die Sirma Group Holding hat die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht

30.04.26 18:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sirma Group Holding JSC
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Charts|News|Analysen

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Die Sirma Group Holding hat die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht

30.04.2026 / 18:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Am 30. April 2026 veröffentlichte die Sirma Group Holding die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung. Die Versammlung findet am 18. Juni 2026 in Sofia statt. Der Einladung liegen alle relevanten Unterlagen bei, die den Anlegern bei der Vorbereitung auf die Versammlung helfen sollen. Die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte und im Briefwahlverfahren ist vorgesehen. In der Einladung wird ein Vorschlag zur Dividendenausschüttung unterbreitet.

Die Einladung und die zugehörigen Unterlagen finden Sie in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite: https://investors.sirma.com/en/shareholder-meetings/regular-general-shareholder-meeting-gsm202601

30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon: +35929768310
E-Mail: ir@sirma.com
Internet: https://investors.sirma.com/en
ISIN: BG1100032140
WKN: A142WT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2319686

 
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2319686  30.04.2026 CET/CEST

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