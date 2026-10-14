EQS-News: Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026

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Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026



14.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026

Der Wedeler Energiespezialist präsentiert sich in Washington mit Energie- und Stabilisierungssystemen für gepanzerte Landfahrzeuge und Luftverteidigung, sucht den Austausch mit dem US-Markt und treibt die Batteriearchitektur der nächsten Generation voran.

Wedel/Washington D.C., 14. Oktober 2026 – Auf dem Gefechtsfeld von morgen entscheidet Energie über die Einsatzfähigkeit. Wer Energie zuverlässig, flexibel und dauerhaft verfügbar macht, verschafft sich einen taktischen Vorteil. Mit diesem Anspruch präsentiert sich VINCORION SE noch bis zum 14. Oktober 2026 auf der AUSA Annual Meeting & Exposition in Washington D.C., der größten Landstreitkräfte-Messe Nordamerikas. Unter dem Claim „We power your mission" stellt das Unternehmen Energie- und Stabilisierungssysteme für gepanzerte Landfahrzeuge sowie Energielösungen für Luftverteidigungssysteme vor.

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Gleiche Herausforderungen auf beiden Seiten des Atlantiks

Die Anforderungen, mit denen sich die US-Streitkräfte auseinandersetzen, decken sich in zentralen Punkten mit denen europäischer Armeen: Landfahrzeuge werden zunehmend elektrifiziert und digital vernetzt. Sensorik, Führungs- und Kommunikationssysteme benötigen mehr und stets stabile Energie. Darüber hinaus gewinnt die Luftverteidigung angesichts neuer Bedrohungen wie Drohnen und Flugkörpern stark an Bedeutung. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Interoperabilität im Bündnis: Systeme sollen sich plattformübergreifend einsetzen, warten und weiterentwickeln lassen. Genau an diesen Schnittstellen setzt VINCORION mit seinen Energie- und Stabilisierungslösungen an.

„Energie ist keine Nebensache, sie ist die Grundlage jeder Einsatzfähigkeit", erklärt Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE. „Ob in Europa oder in den USA: Streitkräfte modernisieren ihre Landfahrzeuge und bauen ihre Luftverteidigung aus. Beides funktioniert nur mit einer Energieversorgung, die mitwächst. Auf der AUSA wollen wir zeigen, was wir heute liefern, und mit amerikanischen Anwendern und Partnern darüber sprechen, wie Energie im Feld künftig aussehen muss."

Eine Batteriearchitektur für jede Mission

Im Zentrum der Gespräche auf der AUSA steht ein Zukunftsthema für Verteidigung, an dem VINCORION intensiv arbeitet: eine Batteriearchitektur für jede Plattform und jedes Einsatzprofil.

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Dafür hat VINCORION Marktanforderungen, technologische Anwendungsfälle, Herausforderungen und Erfahrungswerte zum Lebenszyklus zukünftiger Batteriearchitekturen erarbeitet und eingeordnet. Diese Erkenntnisse fließen in die Gespräche mit Kunden ein und werden auf der AUSA mit Anwendern, Partnern und Beschaffungsverantwortlichen aus dem nordamerikanischen Markt gespiegelt.

70 Jahre Energiekompetenz

Seit sieben Jahrzehnten steht VINCORION für die Erzeugung und das Management von Energie für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme. Mit der Entwicklung einer Batteriearchitektur treibt VINCORION nun die Weiterentwicklung der Energieversorgung im Feld voran.

Besucherinnen und Besucher finden VINCORION auf der AUSA an Stand 7018 im Walter E. Washington Convention Center.

Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 1.000 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.

Medienkontakt

VINCORION SE

Feldstraße 155

22880 Wedel

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Tel: 04103-60 3571

E-Mail: media@vincorion.com

Felix Zander

Head of Investor Relations

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