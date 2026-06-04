EQS-News: Diginex ernennt Carole Zibi zum Chief Marketing Officer

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Diginex ernennt Carole Zibi zum Chief Marketing Officer



10.06.2026 / 14:03 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Diginex ernennt Carole Zibi zum Chief Marketing Officer Die Ernennung stärkt die Marken- und Kommunikationskompetenz von Diginex im Zuge der Umsetzung der Strategie einer einheitlichen Plattform

Die ehemalige LinkedIn-Managerin Carole Zibi wird die globale Markenstrategie, Demand Generation und das Marketing im gesamten zusammengeführten Unternehmen leiten LONDON, 10. Juni 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), eine Technologiegruppe, die institutionellen und Unternehmenskunden weltweit ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, hat heute die Ernennung von Carole Zibi zum Chief Marketing Officer („CMO“) von Diginex bekannt gegeben.



Die Ernennung unterstützt und fördert die einheitliche Geschäftsstrategie des Unternehmens, die am 31. März 2026 bekannt gegeben wurde und im Rahmen derer Diginex seine vier operativen Einheiten, Diginex und seine drei Tochtergesellschaften Plan A.Earth GmbH („Plan A“), Matter DK ApS und The Remedy Project Limited, in ein einziges operatives Unternehmen mit einer integrierten Technologieplattform zusammenführt, das Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen weltweit betreut.



Seit November 2023 ist Frau Zibi als Vice President Marketing bei Plan A tätig, das im Januar 2026 von Diginex übernommen wurde. Dort verantwortete sie in ganz Europa die Markenstrategie, Demand Generation, Content, Produktmarketing und Kommunikation.



Zuvor war Frau Zibi am Ausbau bedeutender US-amerikanischer Unterhaltungs- und Technologiemarken in Europa beteiligt, darunter Disney, Yahoo!, Vogue (Condé Nast) und LinkedIn. Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit bei LinkedIn eröffnete sie das französische Büro des Unternehmens und wurde später zum Director of Marketing für LinkedIns Talent Solutions in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ernannt. Anschließend war sie als Vice President Marketing beim Impact-Start-up Chance.co tätig. Darüber hinaus lehrte sie Marketing an der Sciences Po Paris und verfügt über einen gemeinsamen Masterabschluss in Wirtschaft und Finanzen von der Sciences Po Paris und der Université Paris Dauphine sowie über ein Zertifikat in Sustainable Business Strategy der Harvard Business School.



Als CMO wird Frau Zibi die globale Marke, das Wachstumsmarketing und die Kommunikation des Unternehmens verantworten und die Positionierung der integrierten Nachhaltigkeits- und Compliance-Plattform von Diginex prägen.



Lorenzo Romano, Vice Chairman von Diginex, ergänzte: „Diese Ernennung unterstreicht den hohen Stellenwert einer klaren und überzeugenden Kommunikation, während Diginex als ein Unternehmen voranschreitet. Carole bringt die Erfahrung und das Urteilsvermögen mit, diese Aufgabe mit Klarheit und Zielorientierung zu führen.“



Lubomila Jordanova, CEO von Diginex, kommentierte: „Carole hat Marken für einige der bekanntesten Unternehmen der Welt aufgebaut und skaliert und bringt moderne Marketingerfahrung mit einem ausgeprägten Verständnis für Wachstum und Stakeholder-Engagement mit. Während wir vier Unternehmen unter einer Plattform zusammenführen, wird sie eine zentrale Rolle dabei spielen, wie Diginex von Kunden, Investoren und dem breiteren Markt wahrgenommen wird.“



Das Unternehmen erwartet, im Verlauf des zweiten Quartals 2026 weitere Updates zur Umsetzung seiner einheitlichen Geschäftsstrategie bereitzustellen.

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um den Wandel voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Die Produkte und Servicelösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte Diginex-ESG-Plattform unterstützt 19 globale Frameworks, darunter GRI („Global Reporting Initiative“), SASB („Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD („Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zur Berichtserstellung und einem ESG-Ratings-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.



Plan A.earth GmbH, eine Tochtergesellschaft von Diginex, ist Europas führender Anbieter von Software für CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung in Unternehmen. Die von TÜV Rheinland und B Corp zertifizierte, KI-gestützte Plattform unterstützt Tausende von Unternehmen dabei, das Emissionsmanagement zu automatisieren und messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.plana.earth.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die nach Auffassung des Unternehmens Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf haben könnten. Hierzu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Nasdaq-Listing-Anforderungen weiterhin einzuhalten, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähert“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden daher aufgefordert, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.

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