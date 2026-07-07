EQS-News: Diginex Limited erfüllt die Nasdaq-Mindestkursanforderung wieder
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EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Diginex Limited erfüllt die Nasdaq-Mindestkursanforderung wieder
LONDON, 30. Juli 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden weltweit, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen am 28. Juli 2026 eine schriftliche Mitteilung (die „Compliance-Mitteilung“) der Abteilung Listing Qualifications der The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) erhalten hat. Darin wird bestätigt, dass das Unternehmen die Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) (die „Mindestkursanforderung“) wieder erfüllt.
Am 23. März 2026 hatte das Unternehmen ein Benachrichtigungsschreiben der Nasdaq erhalten, wonach der Schluss-Geldkurs der Stammaktien des Unternehmens an den 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen vor diesem Datum unter der Mindestkursanforderung von 1,00 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Dem Unternehmen wurde eine Frist von einhundertachtzig (180) Kalendertagen, das heißt bis zum 21. September 2026, eingeräumt, um die Einhaltung der Nasdaq-Mindestkursanforderung wiederherzustellen.
In der Compliance-Mitteilung wurde festgestellt, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis zum 27. Juli 2026 an 20 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen einen Schluss-Geldkurs von mindestens 1,00 US-Dollar je Aktie nachgewiesen hat und damit die Mindestkursanforderung wieder erfüllt.
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30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diginex Limited
|Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay,
|Telegraph Bay Hong Kong
|Hongkong
|ISIN:
|KYG286871044
|WKN:
|A40PU6
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2374638
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374638 30.07.2026 CET/CEST
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