EQS-News: DN Group AG: Beteiligung Algene startet Serienproduktion hochwertiger Mikroalgen
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EQS-News: DN Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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DN Group AG: Beteiligung Algene startet Serienproduktion hochwertiger Mikroalgen
Frankfurt am Main, 13. Juli 2026 – Die Algene Holding SE, eine Beteiligung der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408), berichtet über die erste Ernte hochreiner Mikroalgen und damit über einen Meilenstein bei der Skalierung ihres operativen Geschäftsbetriebs. Insgesamt wurde dabei ein Ertrag von 4.500 Litern erzielt. Das Mikroalgen-Rohmaterial ist für besonders qualitätskritische Produkte in der Kosmetik- und Nahrungsmittel-Industrie vorgesehen und kann zudem u.a. in der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Die Algene-Plattform zur Produktion von Mikroalgen wurde in Zusammenarbeit mit der TU München entwickelt und wird nach dem erfolgreichen Up-Scaling nun mit der Serienproduktion starten.
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Zur Abnahme der Mikroalgen hat Algene bereits umfangreiche Gespräche mit namhaften Unternehmen aus der Kosmetikindustrie geschlossen. Die Auftaktlieferung an einen führenden deutschen Kosmetikhersteller ist bereits in den nächsten Tagen geplant. Die Biomasse aus der Auftaktlieferung soll vor allem für Labortests und die Validierung der Wirkstoffe genutzt werden.
Der Markt für Algen als strategische Ressource zur Ernährung und Biorohstoff wächst stark. Allein in Europa ist nach Angaben der EU-Kommission ein Marktwachstum von 2030 auf rd. 9 Mrd. Euro geplant. Algen gelten als wichtiger Baustein der Bioeconomy. Die Algene Holding positioniert sich in diesem stark wachsenden Marktumfeld als industrielle Plattform für kontrollierte Mikroalgenproduktion. Dabei adressiert Algene Märkte wie Nutrition & Food, Kosmetik sowie Life Sciences und Aquakultur-Segmente.
Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Für Algene ist der Start der Serienproduktion ein wichtiger Meilenstein. Der Markt für Mikroalgen ist stark wachsend und bietet enormes Potenzial. Das große Interesse unterstreicht die hohe Qualität des Algene-Materials und die gute Marktakzeptanz. Als Anteilseigner an Algene partizipiert die DN Group an diesem Zukunftsmarkt.“
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Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit
Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.
Investor Relations und Media Relations
edicto GmbH
13.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DN Group AG
|Unterschweinstiege 2-14
|60549 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@dn-ag.com
|ISIN:
|DE000A3DW408, DE000A383C76
|WKN:
|A3DW40
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2364598
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364598 13.07.2026 CET/CEST
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