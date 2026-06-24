EQS-News: DN Group AG: Beteiligung Algene startet Serienproduktion hochwertiger Mikroalgen

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DN Group AG: Beteiligung Algene startet Serienproduktion hochwertiger Mikroalgen



13.07.2026 / 09:20 CET/CEST

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DN Group AG: Beteiligung Algene startet Serienproduktion hochwertiger Mikroalgen



Erste Ernte mit 4.500 Litern als Ertrag erfolgreich abgeschlossen

Erste Lieferung an deutschen Kosmetikhersteller steht unmittelbar bevor

Hochreine Mikroalgen als Grundstoff für Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie sowie andere Anwendungen

Markt für Mikroalgen wächst dynamisch

Frankfurt am Main, 13. Juli 2026 – Die Algene Holding SE, eine Beteiligung der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408), berichtet über die erste Ernte hochreiner Mikroalgen und damit über einen Meilenstein bei der Skalierung ihres operativen Geschäftsbetriebs. Insgesamt wurde dabei ein Ertrag von 4.500 Litern erzielt. Das Mikroalgen-Rohmaterial ist für besonders qualitätskritische Produkte in der Kosmetik- und Nahrungsmittel-Industrie vorgesehen und kann zudem u.a. in der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Die Algene-Plattform zur Produktion von Mikroalgen wurde in Zusammenarbeit mit der TU München entwickelt und wird nach dem erfolgreichen Up-Scaling nun mit der Serienproduktion starten.

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Zur Abnahme der Mikroalgen hat Algene bereits umfangreiche Gespräche mit namhaften Unternehmen aus der Kosmetikindustrie geschlossen. Die Auftaktlieferung an einen führenden deutschen Kosmetikhersteller ist bereits in den nächsten Tagen geplant. Die Biomasse aus der Auftaktlieferung soll vor allem für Labortests und die Validierung der Wirkstoffe genutzt werden.

Der Markt für Algen als strategische Ressource zur Ernährung und Biorohstoff wächst stark. Allein in Europa ist nach Angaben der EU-Kommission ein Marktwachstum von 2030 auf rd. 9 Mrd. Euro geplant. Algen gelten als wichtiger Baustein der Bioeconomy. Die Algene Holding positioniert sich in diesem stark wachsenden Marktumfeld als industrielle Plattform für kontrollierte Mikroalgenproduktion. Dabei adressiert Algene Märkte wie Nutrition & Food, Kosmetik sowie Life Sciences und Aquakultur-Segmente.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Für Algene ist der Start der Serienproduktion ein wichtiger Meilenstein. Der Markt für Mikroalgen ist stark wachsend und bietet enormes Potenzial. Das große Interesse unterstreicht die hohe Qualität des Algene-Materials und die gute Marktakzeptanz. Als Anteilseigner an Algene partizipiert die DN Group an diesem Zukunftsmarkt.“

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