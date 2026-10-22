EQS-News: DN Group AG: Beteiligung Algene veröffentlicht erfolgsversprechende Studien-Zwischenergebnisse

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DN Group AG: Beteiligung Algene veröffentlicht erfolgsversprechende Studien-Zwischenergebnisse



22.10.2026 / 13:40 CET/CEST

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DN Group AG: Beteiligung Algene veröffentlicht erfolgsversprechende Studien-Zwischenergebnisse

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2026 – Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) informiert über positive Entwicklungen bei ihrem Portfoliounternehmen Algene Holding SE („Algene“; ISIN: DE000A41YGK5). Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zusammen mit der TU München hat die Verwendung von Spirulina-Mikroalgen von Algene erste erfolgsversprechende Zwischenergebnisse erzielt. Die Studie untersucht den Einfluss der von Algene hergestellten Algen als Futtermittelbestandteil auf die Garnelenzucht. Dabei werden zwei Gruppen von Zuchtgarnelen untersucht, bei denen eine ohne und die anderen mit Spirulina-Mikroalgen gefüttert werden. Die Zwischenergebnisse deuten bereits darauf hin, dass das Algene-Spirulina-Produkt einen positiven Einfluss auf das Garnelenwachstum hat, da die Fraßraten der Garnelen signifikant erhöht sind. Bei Bestätigung der Ergebnisse im weiteren Verlauf der Studie dürften damit positive wirtschaftliche Effekte für die Produzenten von Garnelen durch den Einsatz von Spirulina-Mikroalgen als Futterbestandsteil einhergehen. Die finalen Studienergebnisse werden noch im Laufe des Novembers erwartet. Mit den erfolgreichen vorläufigen Ergebnissen positioniert sich Algene im dynamisch wachsenden Zukunftsmarkt Aquakultur. Algene erwartet, dass ein positives Gesamtergebnis der Studie den Markteintritt deutlich unterstützen wird und führt bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden aus dem Bereich.

Die DN Group ist mit 45,56 % an Algene beteiligt.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group AG: „Wir freuen uns über die ersten positiven Zwischenergebnisse der Studie zum Algene-Produkt. Damit wird belegt, dass der Algen-Markt deutliche Wachstumspotenziale aufweist und die Spirulina-Produkte vielfältig einsetzbar sind. Über unsere Beteiligungen partizipieren wir von der DN Group ebenfalls an dynamisch wachsenden Märkten wie dem Aquakultur-Markt.“

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